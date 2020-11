Nissan vertoont eerste barstjes na vertrek van topman Ghosn en overweegt zich uit Mitsubishi terug te trekken

Update Gevallen Nis­san-top­man Ghosn ontvlucht Japan en duikt op in Libanon: ‘Een groot avontuur’

31 december Voormalig Nissan- en Renault-topman Carlos Ghosn lijkt op spectaculaire wijze te zijn ontsnapt uit Japan. De van miljoenenfraude en belastingontduiking verdachte Ghosn stond, in afwachting van zijn proces, onder huisarrest. Zondag dook hij op in de Libanese hoofdstad Beiroet, zo bevestigen overheidsbronnen. Hoe hij heeft weten te ontsnappen is niet bekend.