Nooit meer een parkeerboete: nieuwe waarschuwingsdienst regelt het

De dienst maakt gebruik van dashcams of beveiligingscamera’s die via internet aan een neuraal netwerk worden gekoppeld. Dit systeem herkent de auto's van de parkeerhandhaving, waarna ‘vergeetachtige’ gebruikers een sms’je ontvangen zodra zo’n scanauto langs zijn of haar auto rijdt. Vanaf dat moment heb je vijf minuten de tijd om via een parkeerapp de betaling aan te zetten, waarmee een boete ontloopt.

De dienst met de naam ParkeerWekker zit nog in de testfase, maar volgens de oprichters wordt 95 procent van de passerende scanauto’s herkend. Bij loos alarm wordt er geen geld in rekening gebracht. ParkeerWekker biedt de dienst nu in tien steden aan, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Utrecht en Groningen.

Gemeenten zullen naar verwachting niet blij zijn met de ontwikkeling, maar tegelijkertijd lijkt het concept moeilijk te verbieden. Ook de app Flitsmeister, die waarschuwt waar snelheidscontroles staan, is niet illegaal in Nederland. Parkeerwekker functioneert echter alleen overdag, omdat het systeem in het donker niet in staat is om de scanauto's te herkennen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.