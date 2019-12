NS start proef waarbij ov-chipkaart als sleutel voor ov-fiets werkt

De NS zegt dat het jaarlijks zo’n 2000 sleutels van ov-fietsen kwijtraakt. Reizigers zouden die bijvoorbeeld per ongeluk mee naar huis nemen na het inleveren, meestal uit automatisme. De ov-chipkaart zou dat moeten veranderen. Of er met het plan ook nieuwe data over ov-fietsers wordt verzameld, zoals wanneer zij een fiets ver- en ontgrendelen, is niet bekend. De NS was niet direct bereikbaar voor commentaar. De NS wil ‘in de loop van 2020' bekijken hoe de proef loopt. Als dat een succes is, krijgen alle ov-fietsen de sloten die werken met de ov-chipkaart.