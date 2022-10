NS: Uitgeklede dienstregeling levert reiziger meer zekerheid op, critici willen langere treinen

De dupe

Ondertussen is de reiziger de dupe. Reizigersorganisatie Rover kreeg in oktober fors meer klachten binnen van NS-reizigers dan in topmaand september. Dat kwam volgens de organisatie nooit eerder voor. Ondanks de herfstvakantie deze maand klaagden reizigers over minder treinen die vaak ook nog korter waren. In totaal ontving Rover bijna 2800 klachten in oktober. In september lag dat aantal op 1750.