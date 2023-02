Onderzoek: Wintersporters met elektrische auto komen op weg naar Oostenrijk in ‘laadpaalfile’

Accountantskantoor KPMG heeft onderzocht dat er deze voorjaarsvakantie tussen de 8000 en 10.000 elektrische auto’s van Nederland naar Oostenrijk rijden voor een weekje skiën. Die moeten onderweg allemaal laden bij een snellaadpaal. Minimaal twee keer, maar drie of vier keer ligt door de lage temperaturen, waardoor de capaciteit van batterij afneemt, meer voor de hand.

Dat levert vooral zaterdag 25 februari in de buurt van Frankfurt problemen op. Drie jaar geleden, net voor de coronapandemie, waren de wachttijden bij de laadpalen ruim een uur en deze voorjaarsvakantie zijn ze volgens KPMG nog steeds 60 minuten. ,,Het snellaadnetwerk in Duitsland is sinds 2020 dan wel uitgebreid, maar het aantal Nederlanders met een elektrische auto is veel sterker gegroeid”, zegt Stijn de Groen van KPMG. Hij spreekt over een ‘elektrische zwarte zaterdag’.

Drukte bij Frankfurt

Die 25 februari is de eerste vakantiedag van de voorjaarsvakantie voor Midden- en Noord-Nederland. Maar op die dag keert Zuid-Nederland alweer huiswaarts. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat 90 procent van de reizigers wil vertrekken tussen 05.00 en 08.00 uur. Dat betekent dat beide verkeersstromen elkaar rond Frankfurt gaan tegenkomen.”

Veel laadstations liggen, anders dan benzinestations, in de buurt van de snelweg nabij een afrit. Zo kunnen ze gemakkelijk door verkeer vanuit twee richtingen worden gebruikt. Het zal geel zien van de Nederlandse kentekens bij de laadpalen, want de Duitsers zelf hebben geen vakantie.

Eerder laden

In Oostenrijk zelf zijn de afgelopen jaren veel laadpalen geïnstalleerd. Met name op parkeerplekken langs de snelweg en bij hotels en restaurants. Toch loont het volgens KPMG om voor de reis goed uit te zoeken of er een laadpaal in de buurt van de eindbestemming is, want het aanbod per dorp verschilt enorm.

Wie geen zin heeft om in Frankfurt te wachten tot je kunt gaan laden en weer moet wachten tot de batterij vol is, kan beter eerder laden. Dus al vóór Keulen en daarna zo’n 300 kilometer verderop weer rond Mannheim of Würzburg, als de actieradius van de auto dat toelaat. Dan rijd je Frankfurt gewoon voorbij.

Voor reizigers uit het noorden van Nederland is er nog een alternatieve route: de A45. Langs die route staan ook nog eens ongeveer 90 snelladers.

Alternatieven

Volgens De Groen vergt wintersport met de elektrische auto nog altijd een heel goede voorbereiding. Plan daarom je laadstops, inclusief een paar alternatieven. Vertrek voor of na de grote drukte, en wie snel wil zijn kan het best de auto niet helemaal vol laden. Tot 80 procent laadt de batterij snel bij, maar daarna loopt de laadsnelheid zo ver terug dat je beter kunt gaan rijden naar de volgende laadpaal. ,,Wie de mogelijkheid heeft om op een andere dag te vertrekken of een overnachting onderweg in te plannen, moet dat zeker overwegen.”

