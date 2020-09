Ongeduldige Bosnische Tesla-fan bouwt zijn eigen Cybertruck

Stark-leidinggevende Mario Coric zegt dat de eerste rit met de auto door het zuid-Bosnische stadje Mostar veel bekijks trok. ,,Iedereen keek toe en de helft van de mensen dacht dat we een tank hadden gebouwd, omdat mensen niet weten wat de Cybertruck is", aldus Coric. ,,Een meisje stopte en vroeg of dit de locatie is waar de Tesla Cybertruck wordt geproduceerd." Krezic wilde niet met Reuters praten over zijn nieuwe truck.

Hoewel de Bosnische versie niet identiek is aan het prototype van de Cybertruck, ademen beide voertuigen dezelfde geest. ,,De eigenaar wilde dat wij twee tegenovergestelden - de Ford en de Cyber- combineren, omdat hij liefhebber is van zowel Tesla als Ford, dus we hebben de twee samengevoegd in één", vertelt manager Coric. ,,Deze rijdt op benzine en de Tesla rijdt op elektriciteit. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk na te maken, maar onze auto heeft niet hetzelfde formaat als de Cybertruck.”

Tesla en Ford hebben (nog) niet gereageerd op de creatie.