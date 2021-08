Onschuldigen lastiggevallen in ‘heksenjacht’ na Dumpert-filmpje van wegpiraat

Een spraakmakend filmpje op Dumpert , waarin een automobilist te zien is die tijdens een inhaalmanoeuvre roekeloos over een fietspad rijdt, heeft online tot een ‘heksenjacht’ op onschuldigen geleid. De Gelderse politie roept de kijkers van het filmpje op niet voor eigen rechter te spelen. Tegen de werkelijke bestuurder is inmiddels proces-verbaal opgemaakt.

In het twintig seconden durende filmpje, dat al bijna 200.000 keer is bekeken, is te zien hoe een auto met hoge snelheid over een fietspad in het Gelderse dorpje Beneden-Leeuwen scheurt, om op die manier een vrachtwagen in te halen. De chauffeur van die vrachtwagen filmt de roekeloze actie en voorziet de beelden van commentaar. ,,Hier hebben we er een met haast, jongens. Kijk eens, levensgevaarlijk! Idioot, met je kutgolf! Man man man.”

Bumperkleven

Voor het filmen achter het stuur werd de trucker door honderden mensen veroordeeld. Hiervan heeft hij absoluut geen spijt, schrijft hij in een reactie op Facebook. ‘Ik weet wat ik deed en desnoods sturen ze mij daarvoor een boete, die accepteer ik meteen. Deze bestuurder was al vier kilometer aan het bumperkleven en heeft meerdere mislukte pogingen gedaan in te halen. Toen ik zag dat hij het fietspad koos, was er maar één gedachte: zorgen dat er bewijs tegen hem is.”

Volgens de chauffeur fietsen er dagelijks tientallen kinderen op diezelfde route naar school. ‘Denk even als jouw eigen kind, neefje, nichtje of wie dan ook daar nu op weg was naar school...’

Heksenjacht

De Gelderse politie heeft het filmpje op Dumpert onderzocht nadat ze door meerdere mensen werd getipt. De identiteit van de wegpiraat in het filmpje is ondertussen bekend. ‘Verder is ons gebleken dat er een heksenjacht ontstond naar deze bestuurder, waarbij ook totaal onschuldigen worden lastiggevallen. Doe dat niet en laat de politie dit verder afhandelen’, voegt de politie toe.

Voor mensen die meedoen aan een online heksenjacht hebben experts geen goed woord over. ,,Deze mensen stoken elkaar op en geven elkaar het gevoel dat zo’n jacht gerechtvaardigd is, dat ze hiermee het juiste doen. Maar het tegendeel is waar: hierdoor krijgen mensen nog meer een hekel aan sociale media. Er zit geen rem op, dat is gevaarlijk’’, zei mediahoogleraar Jan van Dijk van Universiteit Twente eerder tegen deze site.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.