Onthuld: BMW’s nieuwste SUV coupé

BMW baseert de X4 op de onlangs vernieuwde X3, alleen ligt het accent bij de X4 op sportiviteit en expressief design. De auto wordt maar liefst 8,1 centimeter langer en 3,7 centimeter breder. Daardoor oogt het model sportiever en steviger, zeker omdat de auto fractioneel minder hoog is. LED-koplampen zijn standaard. Aan de achterzijde vallen vooral de rankere achterlichten op. De X4 is dus groter, maar niet zwaarder. Sterker nog: de nieuwkomer is tot 50 kilogram lichter dan zijn voorganger. Een lichtgewicht is de X4 daarmee nog niet, want het instapmodel – de BMW X4 xDrive20i – weegt nog altijd 1.720 kilogram.

M40i met 360 pk

De koper kan de X4 uitgebreid personaliseren. Er zijn bijvoorbeeld versies als de xLine-, M Sport X en M Sport. Via BMW Individual kan de auto worden aangepast aan de persoonlijke smaak van de eigenaar. Er is keuze uit 18- tot 21-inch lichtmetalen wielen. BMW levert drie benzine- en drie dieselmotoren. Er is keuze uit vermogens van 184 pk tot 360 pk. De krachtigste versie is de 360 pk sterke X4 M40i, terwijl de sterkste diesel de X4 M40d met 326 pk is. Van de X4 xDrive20i tot de M40i – met daartussen de 20d, 25d, 30d en 30i – ze worden allemaal standaard geleverd met een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving. Een handgeschakelde transmissie is niet mogelijk. De verkoop van de nieuwe X4 start in de eerste helft van dit jaar.