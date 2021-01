Ontslagen werknemer sloopt uit wraak ruim 50 gloednieuwe Mercedes-busjes

In de Noord-Spaanse fabriek bouwt Mercedes-Benz de V-klasse en de Vito. Dat doet het met ruim 5.000 werknemers, waarvan er tenminste één vlak voor het einde van het jaar te horen kreeg dat het voor hem ophield. De 38-jarige man was daar naar verluidt zo verbolgen over, dat hij besloot vlak voor de jaarwisseling over te gaan tot een wraakactie. Hij bemachtigde een shovel, reed ermee naar de fabriek en richtte daar een ware ravage aan.

De Spanjaard schepte en ramde volgens automagazine Perodismo del Motor ruim 50 splinternieuwe V-klasses en Vito’s die klaar stonden om te worden afgeleverd. Andere bronnen spreken over maar liefst 70 auto’s. Hierna probeerde de man zich naar verluidt nog een weg te banen naar de productielijn in de fabriek om die onklaar te maken, maar hij kon op tijd worden gestopt en gearresteerd. De totale schade wordt geschat op ruim € 5 miljoen. Foto's van het voorval gaan inmiddels rond op Twitter.

Daimler maakte vlak voor het einde van het jaar bekend dat er in de fabriek, die al sinds 1954 operationeel is, banen gaan verdwijnen. In eerste instantie gaat het om 500 uitzendkrachten die niet meer terug hoeven te komen. In het voorjaar volgt mogelijk ook ontslag voor vast personeel. Waarschijnlijk gaat het in dit geval om één van de uitzendkrachten. Het schrappen van de banen leidde tot veel onrust onder het personeel.