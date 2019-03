Onzekere toekomst voor automerk Smart

De toekomst van het automerk Smart hangt aan een zijden draad. Hoewel het moederbedrijf Daimler er officieel niets over wil zeggen, duiken in de Duitse pers steeds meer berichten op dat het voortbestaan van het merk van de kleine auto's ter discussie staat.

Handelsblatt, een van de gezaghebbende financiële media in Duitsland, meldt dat de top van Daimler nog dit jaar zal besluiten of er nog een toekomst is voor Smart. Eerder al besloot Daimler dat Smart vanaf volgend jaar uitsluitend nog elektrische auto’s mag uitbrengen. Maar de ontwikkeling daarvan kost veel geld en de verkoopaantallen van het merk zijn teleurstellend, waardoor zich de vraag opdringt of het de investering waard is. Al 20 jaar lang lijdt Smart forse verliezen: volgens Handelsblatt het gevolg van jarenlang mismanagement.

De pas een half jaar geleden aangetreden directeur Katrin Adt zou nu in China op zoek zijn naar een partner die het merk moet redden. De auto's voortaan in China laten produceren zou een oplossing kunnen zijn. Maar het geduld bij de leiding van Daimler raakt op, weet het doorgaans goed ingevoerde Handelsblatt. Daimler-baas Dieter Zetsche heeft Smart de afgelopen jaren nog de hand boven het hoofd gehouden, maar in mei treedt zijn opvolger Ola Källenius aan. Naar verluidt zou hij opdracht krijgen om korte metten te maken met Smart, dat nooit het verkoopdoel van 200.000 auto's per jaar heeft gehaald. Analisten van Evercore ISI becijferen in Handelsblatt dat de jaarlijkse verliezen zo'n 500 tot 700 miljoen euro bedragen. Bij het laatste model werd nog samengewerkt met Renault om de kosten te drukken, maar ook die relatie schijnt inmiddels bekoeld te zijn.

Het merkwaardige is dat juist nu de hoogtijdagen voor een automerk als Smart lijken aan te breken. Overheden dwingen consumenten, bedrijven én autofabrikanten om in auto's te rijden die zo schoon en zuinig mogelijk zijn. De kleine Smarts zijn dat. Eigenlijk was het merk bij zijn debuut in 1998 zijn tijd al ver vooruit. Lang voordat de discussies losbarsten over oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in grote steden, was de Smart uniek als tweepersoons auto met een minimale kofferbak. Hij nam in een stad zelfs minder parkeerruimte in, doordat hij dwars in een vak geparkeerd kon worden. Oorspronkelijk was hij zelfs bedoeld om dwars op een treinwagon geplaatst te kunnen worden, zodat hij op bepaalde trajecten het milieu op geen enkele manier zou belasten.

Het waren autofabrikant Daimler én de Zwitserse horlogemaker Nicolas Hayek die in de jaren 90 van de vorige eeuw aan de wieg stonden van Smart. Hayek had destijds al furore gemaakt met zijn trendy Swatch-horloges en vond een hippe auto in dezelfde geest een logische, volgende stap. In 1998 werd het eerste model gepresenteerd. De samenwerking tussen Daimler en Hayek was echter van korte duur. En ondanks dat onderzoeken, nog altijd, aantonen dat er in een auto gemiddeld niet meer dan één of twee mensen zitten, bleek de formule van een strikt tweepersoons auto niet lang houdbaar. Er kwam een Smart Forfour bij: een gezinsauto met plek voor vier personen die enkele jaren ook in Nederland bij NedCar is geproduceerd.

In Nederland werden vorig 1.685 Smarts verkocht. Daarmee had het merk een marktaandeel van slechts 0,37 procent. Er is voor Daimler alle reden om snel een eind te maken aan de verliezen bij Smart. Daimler AG zag vorig jaar de winst met 30 procent dalen, ondanks een verkoopstijging bij Mercedes-Benz.