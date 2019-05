Ook dit grote Duitse automerk zet nu maximaal in op waterstof

Tesla Model S vliegt in brand in garage

4 mei In een Tesla-garage in San Francisco is een Model 6 in brand gevlogen. Dat meldt de brandweer van San Francisco op Twitter. Het vuur kon gedoofd worden en het voertuig werd uit de garage verwijderd. In een verklaring aan de nieuwssite Business Insider laat Tesla weten dat er voorlopig geen bewijs is dat de brand veroorzaakt werd door een probleem met de wagen zelf.