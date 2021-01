Ook in Brabantse steden rijden hybrides nu automatisch elektrisch

De eDrive Zones zijn geografische gebieden die door BMW met behulp van GPS-coördinaten zijn gedefinieerd. Zo ontstaat een zogenaamd ‘geo-fence’. De grootte verschilt per stad, maar de diameter van het gebied ligt altijd tussen de 10 en 20 kilometer en omvat in elk geval de binnenstad waar zich knelpunten voor luchtkwaliteit kunnen bevinden.

Lees ook Play Zó rijdt de BMW iX3, de elektrische variant van de X3

In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn de zones sinds vorig jaar al actief. Op die manier stoten de auto's geen uitlaatgas uit in de binnenstad. Maar volgens BMW kan de automobilist ook op lagere gebruikskosten rekenen. Elektrisch rijden in stadsverkeer is immers veel goedkoper dan dezelfde ritten met een benzine- of dieselauto maken. Bovendien verzamelt de bestuurder spaarpunten, zogenoemde BMW Points, met elke elektrisch afgelegde kilometer en hij spaart dubbele punten binnen de eDrive Zone. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor onder meer gratis laadtegoed.

Nieuwe generatie

,,Met de komst van de nieuwe generatie plug-in hybrides zien we ook een nieuwe generatie bestuurders”, constateert Stefanie Wurst, Algemeen Directeur BMW Group Nederland. ,,Het gaat niet meer om bijtelling, maar om bewust gebruik van de techniek en daarmee een bijdrage aan het milieu te leveren. Met onze technologie die de auto automatisch naar elektrische modus laat omschakelen en het spaarsysteem lukt het om deze berijders steeds meer elektrische kilometers te laten afleggen.

,, Sommige berijders praten over de verzamelde punten met collega’s of buren en gaan de competitie aan. De kracht van dat spelelement zagen we in een proefproject dat we samen met de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit hebben uitgevoerd.‘’

Wethouder

Monique List, wethouder mobiliteit in Eindhoven, is blij met de eDrive Zone in haar stad: ,,Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum zónder uitlaatgassen, in samenspraak met ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden. De stip aan de horizon is dat het hele gebied binnen de Ring in 2030 emissievrij is; voor alle gemotoriseerde voertuigen. We zijn dan ook blij dat BMW deze techniek van ‘geofencing’ toepast in haar plug-in hybride personenauto’s om zo dit deel van onze stad tot eDrive Zone te maken. Het helpt de luchtkwaliteit te verbeteren en het zorgt voor een gezonde stad voor bewoners en bezoekers.‘’

Op de website van BMW is te zien welke gebieden de drie nieuwe eDrive Zones precies bestrijken. ,,De eDrive Zone is een vernieuwend digitaal concept uit de autobranche dat goed aansluit op hoe wij in Breda kijken naar mobiliteit”, zegt Daan Quaars, wethouder mobiliteit van Breda. ,,Reistijd, verkeersdrukte en leefbaarheid willen we in balans hebben. Daarom maken we bijvoorbeeld elektrisch rijden zo toegankelijk mogelijk met een steeds fijnmaziger netwerk aan laadpalen. De eDrive Zone is een gemakkelijke toepassing in de auto die hem automatisch over laat schakelen op elektrisch. Dat is een mooie bijdrage aan schonere lucht en betere leefbaarheid.”

Volledig scherm De bestuurder wordt in de auto geïnformeerd op het moment dat hij de eDrive Zone in- of uitrijdt © BMW