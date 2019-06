Ook Vietnam heeft nu een eigen automerk én plannen om naar Europa te komen

Vingroup-directeur, Nguyen Viet Quanghe, heeft trots laten weten dat ,,de eerste Vietnamese auto’s maandag door Vietnamese straten zullen rijden.’’ De premier van het land, Nguyen Xuan Phuc viel hem enthousiast bij en zei dat de natie net als Duitsland en Japan naam kan maken in de auto-industrie. ,,De Vietnamezen kunnen wat de wereld kan’’, aldus de premier. De vraag naar auto’s en andere motorvoertuigen stijgt enorm in het land van bijna honderd miljoen inwoners. In de eerste maanden van dit jaar werden er meer dan 20 procent meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden.

BMW-modellen

Vinfast heeft vorig jaar een paar modellen gepresenteerd die waren gebaseerd op een model van de BMW. Vinfast is gevestigd vlak ten oosten van de haven Haiphong. Volgens de Vingroup-directeur zijn er al 10.000 Vinfasts besteld en zijn er bovendien orders voor tienduizenden elektrische scooters die Vinfast ook produceert. De eerste auto die Vinfast op de markt brengt is een hatchback met de naam Fadil, die ongeveer 16.000 euro gaat kosten.



Vingroup kondigde twee jaar geleden al aan ruim 3 miljard euro te zullen investeren in de autofabriek, die ook sedans, SUV's en zelfs elektrische motorfietsen moet gaan produceren. Vietnam is een van 's werelds snelst groeiende economieën. Het feit dat Vinfast eind vorig jaar ook al een stand had op de autoshow van Parijs onderstreept dat het merk serieuze plannen heeft om op termijn ook naar Europa te komen. Vinfast mikt aanvankelijk op een productie van 250.000 auto's per jaar, maar wil dat uiterlijk in 2025 hebben opgevoerd naar 500.000 auto's per jaar.



Toch zijn de auto's niet helemaal Vietnamees. De Fadil gebruikt een platform van de Opel Karl Rocks.De sedan en SUV worden gebouwd op de technische bases van BMW AG. De auto's zijn ontworpen door het Italiaanse bedrijf Pininfarina en ze hebben onderdelen van het Oostenrijkse Magna Steyr.