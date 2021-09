Ook zo'n hekel aan de parkeergarage? Binnenkort rijdt je auto zelf naar binnen en naar buiten

VRAAG & ANTWOORD ‘Hoe lang gaan de remschij­ven van een auto mee?’

12 september ‘Mijn Renault Kadjar van bijna vier jaar oud was met 35.500 kilometer toe aan de jaarlijkse beurt. Daarbij werd geconstateerd dat de remschijven vervangen dienden te worden. Ik heb gevraagd of dit normaal was, waarop ik eigenlijk geen antwoord heb gekregen. De dealer heeft mij uiteindelijk, na lang soebatten, 50 procent korting gegeven. Is deze snelle slijtage van remschijven normaal?’, vraagt lezer Otto Franssen.