Op wereldreis met een 50 jaar oude Porsche 911

Een Porsche 911 uit de jaren zeventig is een ideale auto. Voor het circuit, voor een mooie rit naar de Ardennen of voor een puzzelrally. Maar het is geen reiswagen pur sang. Toch was een 911 T uit 1969 van meet af aan eerste keus voor Andre en Corlandi uit Stellenbosch, Zuid-Afrika, voor een reis om de wereld.

Het was nooit echt een vooropgezet plan van het pasgetrouwde koppel Andre en Corlandi om de wereld over te reizen in een Porsche 911. Maar Andre is een hardcore Porsche-man met een diepgewortelde motorsportliefde en een mooie verzameling lichtgewicht en race-Porsches en dus kwam het plan op een gegeven moment als vanzelf bij hem naar boven. Andre zou een onlangs verworven Porsche 911 T restaureren voor een wereldreis en wilde vervolgens tijdens een sabattical van 12 maanden met zijn kersverse bruid Corlandi de beste wegen en restaurants ontdekken die Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en Europa te bieden hebben.

Oude 911T

De reis verliep volgens Porsche-website vierenzestig.nl in het kort als volgt: de auto werd in Johannesburg op de boot gezet en naar Port Kembla in Australië verscheept, waarna Andre en Corlandi via de kleinste en kronkeligste wegen die ze konden vinden naar Bathurst zijn gereden. Vervolgens ging het naar de oostkust van Australië door Canberra en Phillip Island om daarna Melbourne en vervolgens Adelaide en Sydney aan te doen. Daarna volgde in april vorig jaar jaar een trip door het Noord- en Zuideiland van Nieuw-Zeeland. De afgelopen maanden reisden ze kriskras door Europa. Op dit moment wordt de auto weer verscheept naar Nieuw-Zeeland voor een rit en dan volgen de Verenigde Staten. En dat allemaal in een oude 911T uit 1969.

Prettig weerzien

Nou ja, het gaat hier niet om een gewone 911T uit 1969, maar een auto die is uitgerust om alle mogelijke omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Andre is blij met zijn trouwe metgezel, bijgenaamd Frisco. Niet alleen omdat de auto hem zelden in de steek heeft gelaten, maar ook vanwege de wijze waarop de auto na een afwezigheid van 25 jaar opnieuw in zijn leven kwam. “In 1989 kwam ik voor het eerst in aanraking met het merk Porsche en dit was mijn eerste 911”, zegt Andre. “Ik crashte er helaas flink mee op het circuit van Kyalami. De auto knalde met 170 km/u in een muur. Ik belandde in het ziekenhuis, bouwde na mijn herstel de auto om tot straatauto en verkocht ‘m. Vervolgens verdween de auto 25 jaar lang uit mijn leven.”

'Vuilnisbak'

Andre heeft een aardige verzameling Porsches, waaronder twee 993 GT2’s, een Le Mans 911 S/T en tot voor kort had hij ook een 935 en een 956. Nog niet zo heel lang geleden verkocht Andre een Porsche uit zijn collectie en bij het afleveren van de auto ging hij op bezoek bij de koper. Daar zag hij in de hoek deze ‘vuilnisbak’ staan. Er zat eenzelfde sticker op de achterruit als bij zijn voormalige racewagen. Toeval, dacht Andre, maar hij realiseerde zich pas dat het exact dezelfde was toen hij de deur sloot en deze hetzelfde onvolmaakte geluid maakte toen de deur in het slot viel. Andre was verbijsterd door de ontdekking, en eiste als voorwaarde van verkoop van zijn Porsche dat hij zijn oude auto weer terug zou mogen kopen. Andre haalde dezelfde groep Porsche-jongens bij elkaar die jarenlang zijn Porsche-voertuigen hadden onderhouden en gezamenlijk begonnen ze aan de taak om van de wrakkige 911 in twaalf maanden tijd een wereldauto te maken.

Porsche verbindt

De motor werd compleet gereviseerd. De rolkooi is dezelfde als die Andre in het begin van de jaren negentig gebruikte tijdens zijn races en het prachtige dakrek werd nieuw gemaakt op basis van een origineel exemplaar uit 1966. De glasvezel bumpers, motorkap en kofferdeksel werden allemaal zelf vervaardigd. ‘Ik wilde dat de auto er ‘period correct’ uitzag, maar we hebben wel hier en daar zaken aangepast. Zoals de 15 inch wielen. Banden daarvoor zijn lastig te krijgen met Porsche N-codering, dus hebben we voor een grotere maat gekozen en ook de voorspoiler moest worden aangepast doordat we hier een oliekoeler in hebben geplaatst.

Geduwd door truck

Helemaal probleemloos is de reis niet geweest. Op een gegeven moment werd een naar bijgeluid gedetecteerd in de motor, wat ertoe leidde dat deze helemaal uit elkaar moest en ook heeft een defecte brandstofpomp er twee keer toe geleid dat het echtpaar zonder brandstof langs de weg kwam te staan, de laatste keer op de ringweg van Melbourne. Een truck duwde de auto voorzichtig naar een veilige parkeerplaats en de beelden die daarvan werden gemaakt door medeweggebruikers gingen via social media de hele wereld over.

Maar ondanks het feit dat ze de beste wegen ter wereld hebben gereden in een van de coolste oude 911’s, is het hoogtepunt en de grootste verrassing van de reis voor Andre en Corlandi tot nu toe de manier waarop deze oude auto mensen verbindt. “Het is ongelofelijk hoe mensen zich openstellen voor gelijkgestemden, hoe mensen met elkaar tot verbinding komen dankzij niets meer of minder dan een gedeelde passie voor het merk Porsche”, aldus Andre. “De 911 is meer dan een voertuig dat is gemaakt om simpelweg opwindend rijgedrag te bieden, het is ook een verbindingsmiddel om inzichten in plaatsen en culturen te krijgen die normaal gesproken buiten bereik blijven van gewone reizigers. Het is een zeldzame zegen om te reizen en de wereld te zien. Mensen ontmoeten, hun cultuur omarmen en ontdekken wie ze zijn en hoe ze leven. Onze 911 helpt daar echt bij.”