Op zoek naar een tweedehands auto? Deze modellen kun je beter laten staan

De Britse consumentenorganisatie What Car ondervroeg bijna 13.000 Britten over de betrouwbaarheid van hun auto's. De uitkomsten leveren een top 25 op van modellen die je als aspirant-koper van een tweedehands auto maar beter kunt laten staan.

De consumentenorganisatie wilde weten of de voertuigen in de afgelopen twaalf maanden reparaties hadden ondergaan. De storingen werden in veertien groepen ingedeeld, waaronder accu, carrosserie, remmen, brandstofsysteem, infotainment/dashboard en besturing/ophanging.

Voor elke storing vroeg de organisatie de eigenaar hoe lang de auto in de garage moest blijven en hoeveel de reparaties kostten. Deze informatie werd gebruikt om een betrouwbaarheidsscore te creëren voor 175 modellen van 31 merken. De auto's die het duurst waren om te repareren en het langst in de garage stonden, behaalden de laagste scores, en de modellen met weinig of geen problemen kregen de hoogste beoordelingen.

Opvallend genoeg haalde een auto met een niet gigantisch hoge storingsgevoeligheid de laatste plaats. De reden dat deze Porsche Macan toch onderaan bungelt in deze ranglijst, is dat de reparaties zeer duur bleken (bijna een op de drie reparaties kostte rond de 1750 euro) en dat de suv vaak gedurende lange tijd in de garage stond als er iets aan mankeerde. De volledige top 25, inclusief de belangrijkste probleemgebieden, vind je hier.

Minst betrouwbare tweedehands auto's volgens What Car:

10. Opel Zafira (2005-2015)

Betrouwbaarheidsscore: 60,6 procent

9. Volkswagen Passat (2005-2015)

Betrouwbaarheidsscore: 57,9 procent

8. Mercedes A-Klasse (2005-2012)

Betrouwbaarheidsscore: 56,3 procent

7. Skoda Octavia (2004-2013)

Betrouwbaarheidsscore: 54,4 procent

6. Land Rover Discovery Sport (2014-heden)

Betrouwbaarheidsscore: 51,4 procent

5. Nissan Qashqai diesel (2014-2021)

Betrouwbaarheidsscore: 46,3 procent

4. Land Rover Discovery (2004-2017)

Betrouwbaarheidsscore: 45,7 procent

3. Nissan Qashqai (2007-2014)

Betrouwbaarheidsscore: 45,6 procent

2. BMW X5 (2007-2013)

Betrouwbaarheidsscore: 42,6 procent

1. Porsche Macan (2014-heden)

Betrouwbaarheidsscore: 40,4 procent

