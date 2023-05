Opel Astra Sports Tourer getest: ruim en handig, maar niet de beste

auto-expert Gaat er iets veranderen rond het B-rijbewijs voor personenauto’s?

Is er een wijziging op komst in de regels voor het B-rijbewijs, vraagt lezer Han Stolwijk zich af. Hij heeft begrepen dat je met dit rijbewijs voor personenauto's straks toch in een grote, zware camper mag rijden. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.