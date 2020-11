Opel Crossland verliest zijn X maar krijgt er betere rijeigenschappen voor terug

De Crossland is de faceliftvariant van de Crossland X. Dat model werd ontwikkeld in samenwerking met de nieuwe Franse eigenaar PSA, die ook Peugeot, Citroën en DS onder zijn hoede heeft. Het model is sinds 2017 op de markt en inmiddels zijn er alleen al in Nederland 22.000 van verkocht. De Crossland was al een heel andere auto dan de Peugeot 2008 waar hij zijn technische basis mee deelt en dat geldt nog meer voor dit nieuwe model.

De Crossland verloor weliswaar zijn X, maar krijgt er wel een compleet nieuw smoelwerk voor terug. Het blijft daarmee een vlot gestileerde, kleurrijke auto, die er dankzij de 'vizor’ grille - een soort planga zonnebril - nog hipper en moderner uitziet. De Vizor wordt de komende jaren een kenmerk van alle Opel-modellen en dit stilistisch front biedt de ruimte aan radar, camera’s en sensoren voor de assistientiesystemen. Nu de nieuwe grille helemaal afgesloten is, moet de motorkoeling nu komen van een lager in de neus geplaatste opening en ook dat misstaat de auto niet. De led-mistlampen aan de voorzijde zijn ook nieuw.

Volledig scherm Opel Crossland © Opel

Aan de achterzijde zien we hertekende lichtunits die donkerder kleuren. Desgewenst geeft Opel het bovenste gedeelte van de achterklep een hoogglans zwarte afwerking. Dan dien je wel een zwart dak te bestellen. Een minder contrasterende kleurstelling is echter ook mogelijk. In het interieur zorgt Opel niet voor grote veranderingen. Wel zorgt Opel voor een nieuwe, draaibare rijmodusknop. Het optionele IntelliGrip systeem (een aangepast tractiecontrole systeem van moederbedrijf PSA) dat men daarmee kan bedienen, geeft de bestuurder de keuze uit de standen Normal, Snow, Mud en Sand.

Het onderstel is compleet aangepast omdat veel negatieve feedback ten opzichte van de Crossback X zijn ietwat wiebelige wegligging betrof. Dat is nu anders volgens Opel door het monteren van nieuwe veren en dempers. Ook bevat de stuurkolom een nieuwe tussen-as voor meer precisie en gevoel in de besturing en inderdaad rijdt de Crossland een stuk beter. Het is nog altijd geen sportieve auto, maar voelt wel zekerder aan. In de bochten helt de auto nauwelijks over en ook het ‘duiken’ van zijn voorganger tijdens het remmen behoort tot het verleden. Het is daarmee een prima allrounder, die hele volksstammen zal verblijden met zijn comfort.

De vloer bij de achterbank is bijna vlak, waardoor je daar eventueel met z’n drieën goed kan zitten. Voorin kun je kiezen voor Opels bekende AGR-stoelen met veel zitcomfort dankzij verlengbare zittingen en bijna fauteuil-achtige vormgeving. Helaas zijn de bankkussens achterin daarentegen vlak en hard, jammer dat het zitcomfort daar dus niet wordt voortgezet. Gebruiksgemak is er geneog met de over 15 centimeter verschuifbare achterbank. Hierdoor kan de bagageruimte worden vergroot van 410 naar 520 liter. Klap je de achterbank om, dan krijg je 1.255 liter inhoud.

Volledig scherm Opel Crossland © Opel

Andere handige zaken in de Crossland zijn bijvoorbeeld het ski-luik: dat zie je niet vaak in deze klasse. Ook is deze Opel voorzien van een draadloze oplader en is het model in alle opzichten online met zaken als Apple Carplay, Android Auto en een wifi-hotspot. Eveneens standaard: koplampen met bochtverlichting, een grootlicht-assistent, automatische niveauregeling, een head-up display, Forward Collision Alert met automatische noodstop plus voetgangersdetectie, het vermoeidheidswaarschuwingssysteem Driver Drowsiness Alert, een dodehoekwaarschuwingssysteem en een panorama Rear View camera.

Volledig scherm Opel Crossland © Opel

Het motorenaanbod omvat benzine- en dieselmotoren met een inhoud van respectievelijk 1,2 en 1,5 liter. De eerste levert zonder turbo 83 pk. De 1,2 liter benzinemotor met turbo is beschikbaar in twee vermogensvarianten: 110 pk en 130 pk. De 1.5 diesel is er in 110 pk en 120 pk configuratie. Alle motoren voldoen aan de Euro 6d emissienorm. De prijslijst van de Opel Crossland begint bij € 21.999 voor de versie met een 83 pk sterke 1,2-liter benzinemotor. Dat blokje is ondanks zijn drie cilinders nagenoeg trillingsvrij en laat alleen bij stevig doortrekken in de versnellingen van zich horen. Er komen geen elektrische uitvoeringen omdat dit niet mogelijk is op het relatief oude platform.

Al met al is de Crossland een grappig uitziende, moderne MPV, die echter veel concurrenten heeft - ook en vooral in eigen huis. Want de Opel Mokka weet met zijn SUV-achtige design ongetwijfeld nog meer harten te stelen, ook al omdat stoere SUV's het nu eenmaal beter doen dan de toch wat braafjes ogende MPV's. Ook is dit model gebaseerd op de modernere 2008 en DS3 Crossback, daar waar de Opel Crossland nog voorborduurt op het onderstel van de Citroën C3 Aircross. Maar als je op zoek bent naar een praktische, ruime auto die veel biedt voor relatief weinig, dan ben je met de Crossland - die vanaf begin volgend jaar in de showroom staat - toch beter uit.

