Opel durft de sportiviteit weer aan

Opel heeft een rijke sportieve geschiedenis. Van recordpogingen aan het begin van de 20ste eeuw en overwinningen in de WK-rally’s, tot Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM) en Formule 3: in menig race- of rallyklasse is het Duitse merk succesrijk geweest.

Om de sportieve aspiraties te onderstrepen, kwam Opel met tal van snelle straatmodellen, zoals de Kadett GT/E, Manta GSi of de Corsa OPC. Voor de jongste generatie Insignia, die sinds begin vorig leverbaar is, wordt voor de sportieve automobilist het GSi-label afgestoft. In de jaren 80 en 90 werd deze lettercombinatie voor het laatst toegepast op de snelste Opel-modellen. Zelfs de Corsa moest er destijds aan geloven.

Krijgshaftig uiterlijk

GSi staat bij Opel traditioneel voor beschaafde sportiviteit, maar daar hoort wel een krijgshaftig uiterlijk bij. In het oog springen de scherpe achterspoiler, de verbreders op de dorpels en de gezwollen bumpers op deze Insignia. Grote lichtmetalen wielen ontbreken evenmin; standaard staat de Insignia GSi op 18 inch, tegen een meerprijs van 999 euro worden wielen met een diameter van 20 inch aangeboden. Dan krijg je er ook speciaal ontwikkelde sportbanden van Michelin (Pilot Sport S4) in de maat 245/35 R 20 bij.

Het onderstel van de Insignia GSi is voorzien van 10 mm kortere schroefveren en schokdempers waarvan de hardheid met een druk op de knop is aan te passen. Er zijn drie rijprogramma’s: standaard, Tour en Sport. In de laatstgenoemde stand worden niet alleen de schokdempers op hun strakst gezet, ook de motor reageert scherper op het gaspedaal, de stuurbekrachtiging wordt afgezwakt en de motor zich laat horen met een krachtige maar niet al te nadrukkelijke brul.

Twee turbo’s

Over motoren gesproken: de bezineversie van de Insignia GSi heeft een 2,0 liter turbomotor met een vermogen van 260 pk en een maximum koppel van 400 newtonmeter. Daarmee haalt de Insignia GSi een topsnelheid van 250 km/h, en wordt in 7,3 seconden de 100 km/u aangetikt. Opel geeft een gemiddeld verbruik op van 8,6 l/100 km.

Er is ook een 2,0 liter dieselmotor beschikbaar, waar een tweetal turbo’s op is geschroefd. Deze hebben elk een ander formaat: een klein exemplaar zorgt voor een snelle opbouw van de laaddruk bij lage toeren, de grote turbo neemt in het middengebied het stokje over en voorkomt dat de motor bij hoge toeren buiten adem raakt. Met 210 pk en 480 Nm heeft de diesel-GSi een topsnelheid van 233 km/h en accelereert hij in 7,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De brochure noteert een gemiddeld verbruik van 7,3 l/100 km.

Automaat

Beide motorvarianten – die naast de GSi eveneens voor de luxe Exclusive-uitvoering beschikbaar zijn – worden standaard gekoppeld aan een automatische transmissie met acht versnellingen. Deze bak kan ook handmatig worden geschakeld, door de keuzehendel op de middentunnel naar voren en achteren te schuiven, of door de versnellingen te kiezen met de flippers achter het stuur. De GSi heeft ook vierwielaandrijving, waarbij de verdeling van de aandrijfkrachten over beide achterwielen wordt verzorgd door het nieuwe Twinster-differentieel. Afhankelijk van de omstandigheden, leidt deze compact gebouwde unit het vermogen door middel van koppelingen naar het wiel met de meeste tractie.

Riante ruimte

Ook aan boord van de Insignia GSi gaat het er sportief aan toe. De standaard met leer beklede kuipstoelen houden je bij hoge dwarskrachten stevig op je plaats, maar bieden tegelijk veel comfort, met een massagefunctie, ingebouwde verwarming/ventilatie en verstelbare zijkussens. Achterin zitten de passagiers riant: de been- en hoofdruimte is bovengemiddeld groot. Hetzelfde geldt voor de kofferbak: 490 tot 1450 liter past er achter in de vijfdeurs Insignia Grand Sport. In de Sports Tourer (stationwagon) gaat 532 tot 1638 liter bagage mee.

Sportief én comfortabel

De Insignia GSi is een snelle toermachine, waarbij de sportiviteit niet ten koste gaat van het comfort. Want ook in het rijprogramma Sport laten de schokdempers veel ruimte voor souplesse. Slechts op korte, venijnige hobbeltjes zijn de wielbewegingen goed voelbaar. De Insignia GSi stuurt weliswaar licht, maar laat zich nauwkeurig door een snelle bochtencombinatie loodsen, waarbij je niet het gevoel krijgt de controle te verliezen. Wanneer de auto begint te schuiven over zijn voorwielen (onderstuur) is dit gemakkelijk te pareren met het loslaten van het gaspedaal. Alleen met het elektronisch stabiliteitsprogramma ESC uitgeschakeld, is de vierwielaangedreven Insignia GSi te verleiden tot een uitbrekende achterkant.

Prijzen

De sportieve modellen van Opel stonden altijd bekend als betaalbaar en waren zodoende voor een groot publiek binnen bereik, maar die stelregel is voor de Insignia GSi niet van toepassing. De prijzen beginnen bij 64.999 euro en lopen op tot 74.499 euro voor Insignia GSi Sports Tourer met dieselmotor. Daarmee begeeft de rijk uitgeruste Insignia GSi zich op gelijk niveau met een krachtig gemotoriseerde Audi A5 of BMW 4-serie.