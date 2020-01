Opel Grandland X Hybrid4: spierbundel met stekker

RIJ-IMPRESSIE2020 is het jaar van de plug-in hybride. De nieuwe Grandland X Hybrid4 met benzinemotor en twee elektromotoren gaat Opel helpen om de strenge Europese emissie-eisen te halen. Autoliefhebbers kunnen ook in hun handen wrijven, want met 300 pk is dit de krachtigste Grandland X van allemaal.

De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s moet omlaag, anders riskeren automerken een torenhoge boete. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot van alle verkochte auto’s, dus meer volledig elektrische auto’s bouwen is een voor de hand liggende oplossing. Tesla hoeft zich dan ook geen zorgen te maken. Gewone auto’s zuiniger maken met een hybride aandrijflijn, zoals Toyota doet, werkt ook. Optie drie is een plug-in hybride zoals de nieuwe Opel Grandland X Hybrid4. Dankzij een middelgroot accupakket dat je zelf moet opladen, stoot deze stekker-SUV maar 34 gram CO2 per kilometer uit. Voor elk exemplaar dat Opel verkoopt, kan het drie gewone Grandlands aan de man brengen.

Stroom goedkoper dan benzine

Je koopt een dure plug-in hybride SUV natuurlijk niet om alleen Opel te matsen. Als particulier profiteer je ook. Zo krijg je met een zuinige stekkerauto nog tot 2025 korting op de wegenbelasting. Bovendien loont opladen, want stroom uit je eigen stopcontact is goedkoper dan benzine uit de pomp. Als je elke dag 40 kilometer op stroom rijdt, bespaar je op jaarbasis 700 euro aan benzine. Daar komt bij dat de wereldwijde benzinevoorraad ooit opraakt, terwijl je stroom op een heleboel manieren kunt opwekken: met wind, zon, steenkool en zelfs met benzine.

De Opel Grandland X Hybrid4 heeft een simpel menu waarin je de auto opdracht geeft om al rijdend het accupakket bij te laden. Handig als je de accu hebt leeggereden en de route verderop een uitstootvrije zone kruist. Daar laat je de stekker-SUV met een druk op de rijprogrammaknop volledig op stroom rijden. Zijn elektrische topsnelheid bedraagt 135 km/u, met hulp van de benzinemotor schopt de Hybrid4 het tot 235 km/u. Een blauw lampje bij de binnenspiegel laat de buitenwereld zien dat jij op stroom rijdt. Dat is niet bepaald een schijnwerper, dus je moet weten dat het lampje er zit om het te zien.

Opels krachtigste SUV

Toch is de plug-in hybride Grandland X niet alleen voor klimaatactivisten en milieuridders. Want met 300 pk en 520 Nm is het tegelijkertijd Opels krachtigste SUV. Niet één maar twee elektromotoren staan de viercilinder benzinemotor bij. De ene drijft de voorwielen aan, de andere de achterwielen. Samen geven ze de Grandland X vierwielaandrijving. Dit zorgt voor meer grip op de natte en besneeuwde wegen in het Zwarte Woud, de locatie waar wij de nieuwe Opel testen. De vermogensverdeling over alle vier de wielen helpt ook bij krachtig accelereren. De Hybrid4 sprint in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u en dat is ronduit snel. Ook een inhaalactie op de snelweg is zo gepiept.

In een rechte lijn gaat de Grandland X Hybrid4 dus als de gesmeerde bliksem, maar bochten zijn een heel ander verhaal. Doordat zijn besturing licht en gevoelloos is, beleef je aan het sturen weinig lol. Dat is een gemiste kans, want de zware auto ligt wel lekker stevig op de weg. Zou de besturing communicatiever zijn, dan kwam de krachtige aandrijflijn nog beter tot zijn recht.

Fluisterstille cabine

Aan de andere kant kunnen we een ruime SUV met een hoge zitpositie, vijf zitplaatsen en een kofferbak van 390 tot 1528 liter moeilijk verwijten dat hij niet stuurt zoals een sportwagen. De Grandland X Hybrid4 blinkt uit in comfort en stilte. De eerste 41 kilometer van onze testrit ervaren we een fluisterstille cabine. De elektromotoren die voor de aandrijving zorgen, maken geen geluid en we horen de 19-inch wielen niet over het asfalt rollen. Het kleine beetje windgeruis dat in de cabine doorklinkt, mag geen naam hebben.

Als na een gevarieerde rit over klinker-, provinciale en snelwegen de verbrandingsmotor bijspringt, gaat dat gepaard met een warm gebrom. Niet bepaald storend, maar een goede motivatie om rem-energie terug te winnen en op die manier meer elektrische kilometers te sprokkelen. Rem-energie terugwinnen doe je op drie manieren: de auto laten uitrollen, het rempedaal zachtjes indrukken of de achttraps automaat in de B-stand zetten. Zoals gezegd produceert de benzinemotor ook stroom op bestelling, maar dat kost brandstof. Uitrollen is gratis.

Opladen in 2 of 7 uur

Het accupakket van de Grandland X Hybrid4 heeft een capaciteit van 13,2 kWh en snoept geen binnenruimte op. Het zit onder de achterbank, vóór de brandstoftank van 43 liter. In een conventionele Grandland X gaat 53 liter brandstof in de tank. Met een gewoon stopcontact duurt het opladen ruim zeven uur, maar als je een plug-in hybride koopt is een wallbox of laadpaal een handige investering. Daarmee is de klus na twee uur geklaard. Onderweg kun je inpluggen bij elk openbaar laadpunt. Ook al betaal je dan vaak meer voor de stroom dan thuis, het blijft iets voordeliger dan rijden op benzine.

Net als veel volledig elektrische auto’s kun je de Grandland X Hybrid4 voorverwarmen (of afkoelen) voor vertrek. Met de MyOpel-app zie je op je telefoon ook of de accu al vol is. In de app stel je tevens het opladen uit totdat ’s avonds het daltarief intreedt.

Het verbruik van de Grandland X Hybrid4 hangt voor een groot deel af van zijn berijder. Opel communiceert een benzineverbruik van 1,3 liter per 100 kilometer (1 op 77), maar als je altijd korte ritten maakt en vaak de accu oplaadt, verbruikt de stekker-SUV amper brandstof. Wij maakten na 100 kilometer de balans op: er waren een acculading stroom én 4,0 liter benzine doorheen gegaan.

6600 euro goedkoper

De Grandland X Hybrid4 met 300 pk kost 49.499 euro. Zijn opvallende zwarte motorkap komt altijd van de optielijst. Dat is veel geld voor een SUV die ook voor 35 mille in de prijslijst staat. Dan krijg je slechts 130 pk, maar goed.

In het voorjaar brengt Opel een gulden middenweg op de markt: de Grandland X Hybrid (zonder ‘4’ erachter). Die heeft geen elektromotor voor de achterwielen en dus ook geen vierwielaandrijving. Iets waar veel Nederlanders vast prima mee kunnen leven. En met 225 pk is de gewone Hybrid nog steeds best rap. Dankzij de basisprijs van 42.899 euro schatten we zijn kansen hoger in. Wie niet het geduld heeft om daarop te wachten: de potige Grandland X Hybrid4 kan elk moment bij de Opel-dealer worden afgeleverd.

