Oude dieselauto's mogen Amsterdam niet meer in

Utrecht

Amsterdam is niet de eerste stad met een milieuzone. In Utrecht geldt al sinds 2015 een verbod voor personenauto's en bestelbusjes die op diesel rijden van voor 2001. In het centrum van Arnhem mogen sinds 2019 geen dieselauto's rijden van voor 2005, en in Den Haag zijn dieselauto's van voor 2006 vanaf medio volgend jaar niet meer toegestaan. In Rotterdam is de milieuzone sinds dit jaar juist afgeschaft, omdat het milieueffect ervan tegenviel.