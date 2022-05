Oude filmklassieker keert terug en gaat strijd aan met Tesla

Een van de hoofdrolspelers uit de filmserie Back to the Future is een grijze DeLorean DMC. Het roemruchte sportwagenmerk ging in 1983 failliet, maar is nu terug met een elektrisch model.

Nou ja, terug: feitelijk deelt het wedergeboren DMC alleen de naam met het oorspronkelijke bedrijf, dat is opgericht door de in Liverpool geboren ingenieur Stephen Wynne. Gelukkig werd voor het nieuwe model wel weer de hulp ingeroepen van Giorgetto Giugiaro’s ItalDesign. Het Italiaanse ontwerpbureau schetste ook het oorspronkelijke model met zijn kenmerkende vleugeldeuren en roestvrijstalen carrosserie.

Desondanks lijkt de nieuwe auto minder op het model uit Back to the future dan verwacht. De vijf meter lange, aerodynamische body vertoont weinig overeenkomsten met de vierkante vormen van het origineel. Gebleven zijn echter de vleugeldeuren, de multispaaks wielen met grote diameter, de louvres op de achterruit en de rechte schouderlijn die rondom de carrosserie loopt. Het interieur is voorzien van vier losse stoelen en een digitaal instrumentenpaneel, plus een tweede, kleiner touchscreen voor het infotainment.

Volledig scherm Delorean Alpha 5. © DeLorean

480 kilometer actieradius

Het instapmodel krijgt een 100 kWh-accupakket dat een bereik van meer dan 480 kilometer mogelijk moet maken. Twee motoren drijven alle vier de wielen aan en dat moet leiden tot een acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur in iets meer dan 3 seconden en een topsnelheid van 250 km/u. De auto gaat in de VS naar verwachting 175.000 dollar kosten (162.000 euro). De productie van de auto met de naam Alpha 5 zal naar verwachting plaatsvinden in de fabriek van San Antonio in de staat Texas van DMC.

Volledig scherm DeLorean M12C. © DeLorean

De originele DeLorean was een wigvormige auto met roestvrijstalen carrosseriepanelen en vleugeldeuren om gemakkelijk in- en uitstappen mogelijk te maken voor lange bestuurders. De futuristisch uitziende auto leek een enorme hit te worden, maar het succes duurde maar kort. Dat kwam deels door de prestaties. De auto was voorzien van een teleurstellende 130 pk sterke V6-motor, waardoor de auto nooit de prestaties leverde die zijn uiterlijk beloofde.

Volledig scherm De nieuwe DeLorean Alpha 5. © DeLorean

Klassiekers

Er waren plannen voor een 250 pk sterke turbomotor, maar voordat die er was, ging het bedrijf failliet. Oprichter John Delorean werd later nog aangeklaagd wegens vermeende cocaïnesmokkel om zijn bedrijf te redden. Er zijn in totaal ongeveer negenduizend DeLoreans gemaakt tussen 1981 en 1983. Daarvan zijn er nog zo'n zesduizend over. In 1985 kwam de film Back to the Future uit met hoofdrolspeler Michael J. Fox. Inmiddels zijn DeLoreans gezochte klassiekers.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: