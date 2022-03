Pakketbezorgers zuchten onder brandstofprijzen: ‘Zal alles duurder maken’

Foutje: klanten tankten bij deze Belgische pomp urenlang voor een schijntje

De brandstofprijzen zouden gisteren records breken, maar in de Belgische plaats Kampenhout was daar even weinig van te merken. Bij een lokaal tankstation bleken de prijzen voor zowel benzine als diesel plotseling gehalveerd. De file met gretige klanten liet niet lang op zich wachten.

6 maart