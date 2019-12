Pantservoertuigen Belgisch leger ‘compleet onbruikbaar’ na upgrade van 31 miljoen euro

Luxemburg verhoogt brandstof­prijs om ‘tanktoe­ris­me’ te bestrijden

16 december Vakantiegangers opgelet: het wordt in de loop van volgend jaar iets minder voordelig om in het Groothertogdom Luxemburg te tanken. Benzine zal 1 tot 3 cent per liter duurder worden, diesel 3 tot 5 cent, zo heeft de regering aangekondigd.