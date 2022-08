Parkeergarage luchthaven Helsinki puilt uit met Porsches en Bentleys van Russen die naar EU reizen

Vakantie­vie­ren­de Russen zijn doorn in het oog van meerdere EU-lidstaten

Russen die vakantievieren in West-Europa zijn door de oorlog in Oekraïne een doorn in het oog van meerdere EU-lidstaten. Estland, Letland, Finland en Tsjechië roepen de Europese Unie op geen (toeristen)visa meer te verstrekken aan Russische staatsburgers. Kunnen Russen nog toeristen zijn?

16 augustus