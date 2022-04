Particuliere kopers storten zich massaal op elektrische auto

Voor het eerst storten ook particuliere kopers zich massaal op de elektrische auto. In het eerste kwartaal van dit jaar is ruim de helft van alle nieuwe elektrische auto’s aan particuliere kopers afgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC.

Waarom de particuliere koper aanvankelijk nog huiverig was, laat zich raden. Elektrische auto's zijn per definitie flink duurder dan brandstofauto's. Als je zo'n auto al bij je huis kunt opladen. En aanvankelijk was belastingvoordeel bij het elektrisch rijden ook alleen voor zakelijke rijders weggelegd. Maar tegenwoordig kunnen ook particuliere kopers subsidie krijgen.

Ook de hoge brandstofprijzen hebben het elektrisch rijden blijkbaar aangejaagd. Van de 12.385 in de eerste drie maanden van dit jaar geregistreerde elektrische auto’s werden er 6508 aan particulieren geleverd. Dat is maar liefst 52,2 procent van het totaal. In dezelfde periode vorig jaar lag dat percentage nog op 34 procent.

Leaseconstructie

Van de 6508 aan particulieren geleverde auto’s zijn er 4327 daadwerkelijk gekocht, de overige 2181 kwamen via een private leaseconstructie bij mensen voor de deur te staan. Dat betekent dat 35 procent van de in het eerste kwartaal van dit jaar geleverde EV’s door een particulier is gekocht. In de periode 2015 tot en met 2019 werd nog slechts 12 procent van alle in die jaren nieuw geregistreerde elektrische auto’s op naam van een particulier gezet. In 2021 lag dat percentage op 21 procent.

Kia e-Niro is het populairst

De Kia e-Niro is onder particulieren de populairste elektrische auto, gevolgd door de Fiat 500e en de Peugeot e-208. Als occasion is de elektrische auto ook populair. In het eerste kwartaal zijn alleen al via de vakhandel 7531 gebruikte elektrische auto’s op naam van een particulier gezet. Dat zijn er ruim drie keer zoveel als in de eerste drie maanden van vorig jaar. De Renault Zoe is de populairste gebruikte EV onder particulieren, gevolgd door de Nissan Leaf en de Volkswagen e-Golf.

Subsidie aanvragen

De zogenaamde SEPP-subsidie voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto is nog steeds verkrijgbaar. De tegemoetkoming bij een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal 45.000 euro bedraagt 3350 euro. Voor gebruikte elektrische auto’s met een oorspronkelijke cataloguswaarde van eveneens 45.000 euro gaat het om 2000 euro. Op de website van Autoweek lees je alles over de voorwaarden en het aanvragen van Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto.

