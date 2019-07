Pas op, de zwarte en rode zaterdagen komen eraan

De zomervakanties komen eraan en dus stapt half Nederland weer in de auto om af te zakken richting het zuiden. Op zoek naar de zon in Frankrijk, Spanje of Italië. Wanneer wordt het druk op de zuidelijke snelwegen? Hoe ga je het beste om met de zwarte zaterdagen? En hoe ontloop je al die drukte het best?

In het zuiden van Nederland begint komend weekeinde de langverwachte zomervakantie, een week later (13 juli) gevolgd door de regio Noord. Weer een week later (20 juli) start ook de zomervakantie van de leerlingen - en vaak ook hun ouders - in Midden-Nederland.

Het zijn dan ook deze weekeinden die de ANWB met een kleurtje arceert op haar ‘verkeersdruktekalenders' van de landen die we door moeten richting het zuiden (Frankrijk, België en Duitsland). Voor Frankrijk geldt code oranje voor aankomende zaterdag. Het kan dan druk worden op de Franse wegen. Een week later is het op zaterdag 13 juli al code rood (zeer druk). Dat geldt ook voor de zaterdagen 20 en 27 juli en 17 en 24 augustus.

Zwarte zaterdag

De gevreesde ‘zwarte zaterdagen’ in Frankrijk zijn dit jaar op 3 en 10 augustus. Dan genieten alle leerlingen in West-Europa van hun zomervakantie en zijn velen van hen met hun ouders op de snelweg te vinden. Ze gaan of richting het noorden (naar huis) of de andere kant op (juist op vakantie). Volgens een woordvoerder van de ANWB is in de zomerperiode de grootste verkeersdrukte in Frankrijk op de A10 Parijs-Bordeaux-Spaanse grens en op de A7/A9 Lyon-Orange-Spaanse grens. ,,Zoals eigenlijk elk jaar.’’ Vorig jaar was het flink raak: toen hadden toeristen op de Franse snelwegen te maken met een extra reistijd tot wel vijf uur.

In België kan het komen weekeinde ‘druk’ worden, meldt de ANWB. Op zaterdag 13 juli kan het ‘zeer druk’ zijn en verder is het waarschijnlijk dat het op de andere genoemde zaterdagen ook ‘druk’ wordt. Zwarte zaterdagen heeft ons buurland niet.

Dat geldt ook voor Duitsland. Vanaf dit weekeinde is het er ‘druk’ op de zaterdagen en 'zeer druk’ op de zaterdagen 13, 20 en 27 juli en 3 augustus. ,,Voor Duitsland geldt ook, dat er ontzettend veel wegwerkzaamheden zijn’’, aldus de woordvoerder van de Verkeersinformatie. ,,Dan rij je een paar kilometer en kom je weer een versmalling tegen. Maar dat is in Duitsland elk jaar opnieuw het geval.’’ Hij adviseert toeristen die door Duitsland willen rijden goed het overzicht van de wegwerkzaamheden in de gaten te houden.

Je hebt altijd Nederlanders die het beter weten en denken dat zwarte zaterdag ‘wel mee zal vallen’. Vorig jaar sloten deze bestuurders aan in een lange ‘polonaise’ bij de grens van Slovenië.



Tips

Wil je niet achteraan aansluiten in de files in België, Frankrijk en Duitsland? Dan zijn er verschillende manieren te bedenken. Misschien wel de beste: vermijd de zaterdagen. Stap op een andere dag in de auto. ,,De beste dagen om te reizen zijn vaak donderdag en zondag”, meldt de ANWB, met op de zondag geen of veel minder vrachtwagenverkeer. Houd er alleen rekening mee dat de zondag na een zwarte zaterdag wel extra druk kan zijn.

Of knip de reis op in twee dagen. ,,Reis in twee dagen in plaats van één. Dat legt minder druk op de hele reis en biedt in de vroege middag al wat vrije tijd voor iedereen. Twee keer 500 kilometer rijden is een stuk aangenamer dan één keer 1000 kilometer.’’ Daarnaast geldt het advies regelmatig te stoppen tijdens je reis. Immers: Het is geen wedstrijdje, maar vakantie.

Toch voelen veel mensen zich genoodzaakt in de zomer op zaterdagen de snelweg op te gaan. Het is dan een wisseldag en ze willen die dag ook daadwerkelijk op de plek van bestemming aankomen. Veel gezinnen zitten vast aan het hoogseizoen. De accommodatie is geboekt en betaald. ,,De groep die nu gaat rijden heeft geen keuze’’, aldus dezelfde woordvoerder. ,,Vertrek dan later op de dag’’, is het beste advies. ,,Slaap maar uit en vertrek tussen 10.00 en 11.00 uur. Dan ben je in Frankrijk tegen de tijd dat de files afnemen. Dan heb je de kans dat je minder files hebt.’’

Dat uitslapen is beter dan de nacht ervoor vertrekken. 's Nachts rijden is gevaarlijker; je bent minder alert en de kans op een ongeval ligt een stuk hoger. ,,Hoewel dat ook per persoon verschilt. Er zijn mensen die daar goed tegen kunnen, maar wij adviseren dan wel daarvoor een goede nachtrust te pakken en niet pas om 23.00 uur naar bed te gaan.’’ Toch heeft 's nachts vertrekken vaak niet heel veel zin. Ondanks het vroege vertrek sluit je in Frankrijk of Duitsland op drukke zaterdagen gewoon achter in de rij aan.

Verder geldt: ga goed voorbereid op reis en zorg dat jij en je auto fileproof zijn. Check van tevoren de olie, koel- en ruitenwisservloeistof en bandenspanning. Neem voldoende eten en drinken mee om uren vast te kunnen staan, en een ouderwetse wegenkaart. Als internet uitvalt kun je toch een route uitstippelen.

‘Rustig weer’

De vakantiegangers die dit weekend vertrekken voor een vakantie in het zuiden gaan volgens Wilfred Janssen van Weerplaza te maken krijgen met ‘vrij rustig weer’. ,,Voor zover we dat nu kunnen zeggen, vormt er zich een lagedrukgebied rond Scandinavië, waardoor koelere lucht richting het zuiden stroomt.’’ Daardoor verdwijnt de echt grote hitte die Europa vorige week nog teisterde. ,,In Frankrijk is het zaterdag en zondag rustig, hoewel het zuiden op zondag te maken kan hebben met wat buien.’’ Hij vervolgt: ,,In Duitsland lijkt het op eenzelfde weerbeeld, hoewel het zuiden van dat land op zaterdag én zondag gevoelig is voor regenbuien.’’