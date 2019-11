Paus Franciscus gaat met nieuwe ‘pausmobiel’ een stapje terug

Eerder reed de paus al in aangepaste auto’s van het merk Mercedes-Benz. Met de Dacia, het goedkopere merk van Renault, gaat hij duidelijk een stapje terug. De ‘pausmobiel’ van Dacia heeft een witte carrosserie en een beige interieur. Het model is gebaseerd op de SUV Duster en is 4,34 meter lang en 1,80 meter breed. Het model is aangepast door de afdeling prototypes van Dacia in Roemenië, in samenwerking met touringcarbouwer Romturingia.