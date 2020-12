Peperdure Ferrari in de prak na ongeval op A12

De dure sportwagen schoot door onbekende oorzaak rond 17.30 uur van de weg en kwam tot stilstand in de middenberm. De twee inzittenden zijn zelfstandig uit de auto gekomen. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Bergingsbedrijf BCU uit Bodegraven heeft de zwaar beschadigde Ferrari meegenomen. De sportwagen staat nu in het depot van het bedrijf in Bodegraven. Daar blijft de Ferarri staan totdat de eigenaar ervan de opdracht geeft voor schadeherstel.

,,De auto is voor een flink deel in elkaar gedrukt", zegt een medewerker van BCU. ,,Het is je werk, maar bij een exclusieve auto kijk je wel meer je ogen uit. Toch is het de eerste prioriteit om de snelweg vrij te krijgen. Gelukkig komen ongevallen met dit soort auto's niet zo vaak voor. Het is niet zo dat we er naar uitkijken om exclusieve sportwagens te bergen.”