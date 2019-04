Peugeot 108 (2014 - heden): praktische stadsauto

Aankoopadvies Peugeot 108 (2014 - heden)

• Op de meest basale uitvoeringen na hebben de meeste 108’s een klein 7-inch infotainment scherm. Dit is een touchscreen met ‘MirrorLink’. Houd er rekening mee dat deze niet even soepel samenwerkt met alle smartphones.

• De 108 is een stadsauto die ooit niet leverbaar was met parkeersensoren. Alleen sommige uitvoeringen hebben een achteruitrijd camera. Let daarom goed op beschadigde koetswerkdelen, bumpers en wielen.

• De koppeling is een zwak punt. Controleer of deze niet te hoog ‘aangrijpt’ en niet slipt met het gas geven. Als de motor meer toeren gaat maken, maar niet gaat versnellen, dan moet de koppeling vervangen worden.

• De 108 houdt niet altijd van koude starts. De motor kan iets langer nodig hebben om aan te slaan. In de zomer, of met een warme motor, slaat de motor veel sneller aan.

• Hoewel het interieur ten opzichte van de 107 enorm verbeterd is, is een piepje of kraakje de 108 niet vreemd.

• Sommige 108’s hebben last van elektronische storingen waarbij veel lampjes gaan branden en de motor maar op halve kracht werkt. Harder dan 50 kilometer per uur rijden is dan niet mogelijk. Veelal is dit te wijten aan defect bij de accu en daardoor eenvoudig te verhelpen.

• De automaat is geen ‘echte’ automaat (maar een gerobotiseerde handbak) en schakelt ook niet half zo soepel. Met name van 1 naar 2 gaat vrij schokkerig. Dit kan verholpen worden door bij het schakelen het gaspedaal minder diep in te trappen.

• De verbruiksopgaven zijn veel te optimistisch. De 108 is relatief zuinig, maar niet zo zuinig als de fabriek belooft.

• Controleer de werking van de achterlichten bij exemplaren van juni 2014 tot april 2015. Hierbij is het mogelijk dat deze niet werken door een beschadiging in de bedrading. Hier is een terugroepactie voor geweest.

Aanbod en prijzen

Op dit moment staan er op AutoTrack.nl zo’n 1350 stuks van de Peugeot 108 te koop. Dat zijn allemaal hatchbacks, een andere mogelijkheid was er immers niet. Bij 100 exemplaren gaat het om een 108 driedeurs, alle andere 108’en zijn voorzien van vijf deuren. Alle exemplaren zijn voorzien van een benzinemotor. Daarvan zijn 1000 stuks een 1.0, de overige 350 stuks hebben de 1.2 motor onder de kap. Zo’n 25 Peugeots 108 hebben géén stuurbekrachtiging en nog eens 300 stuks moeten airconditioning ontberen.

De goedkoopste Peugeot 108 occasions zijn te vinden vanaf iets minder dan 6 mille. Voor dat bedrag is er keuze uit relatief eenvoudig uitgeruste exemplaren met de 1.0 motor. Deze hebben over het algemeen vrij veel kilometers gereden: allemaal boven de 100.000 km. Qua bouwjaar komen ze zonder uitzondering uit 2014, het eerste jaar dat de Peugeot 108 geproduceerd werd.

De duurste exemplaren van de 108 kosten zo’n 15.000 euro. Dat zijn luxe uitvoeringen met items als navigatie, airco, een schuifdak en lichtmetalen velgen. Deze dure versies zijn slechts enkel maanden oud en hebben nauwelijks kilometers gelopen. Het hoeft niet automatisch te betekenen dat dan ook de sterkere (en duurdere) 1.2 motor onder de kap ligt.

Profiel

De Peugeot 108 is de opvolger van de zeer succesvolle Peugeot 107. Net als de 107 is de 108 eenderde van een drieling, naast de Toyota Aygo en Citroën C1. De Peugeot 108 is de enige die niet zijn oude naam behouden heeft. De 108 kwam in 2018 op de markt. De designafdeling heeft knap werk geleverd, want de auto zag er veel afwijkender uit dan voorheen. De 108 heeft een typisch Peugeot voorkomen en lijkt in niets meer op de Aygo of C1.

Net als voorheen was er keuze tussen een driedeurs en vijfdeurs variant. Op motorisch gebied werd de 1.0 driecilinder met 68 pk overgenomen uit de vorige generatie. Voor het eerst was het mogelijk om een sterkere motor te bestellen, namelijk een 1.2 driecilinder. Deze leverde 82 pk en zorgde voor aanmerkelijk betere prestaties. De 1.2 was enkel leverbaar met de handgeschakelde versnellingsbak. De 1.0 kon naar keuze worden uitgerust met de handbak of een gerobotiseerde transmissie. Deze was alleen leverbaar op de vijfdeurs. Bij de driedeurs moet er altijd zelf geschakeld worden.

In 2018 vond er een grondige update van het aanbod plaats. Alle modellen werden geschrapt. Zowel de oude 1.0 als de 1.2 werden met pensioen gestuurd. Daarvoor in de plaats kwam er een nieuwe 1.0 e-VTI met 72 pk. Qua uiterlijk bleef alles vooralsnog bij het oude, in het interieur werd het meubilair voorzien van een nieuw stofje. De 108 zal tot 2021 in productie blijven. Daarna gaat Toyota alleen verder met het B-Zero project en diens fabriek in Tsjechië. Aangezien PSA intussen eigenaar is geworden van Opel, is de kans groot dat de volgende drieling van Peugeot, Citroen en Opel zal worden.