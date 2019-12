Peugeot 2008 wordt ruimer en chiquer

RIJ-IMPRESSIEPeugeots kleinste SUV, de 2008, is compleet vernieuwd en groter dan ooit. Maar het spannendste nieuws is dat er voor het eerst ook een elektrische versie komt.

Sinds de introductie van de 3008 in 2016, wil Peugeot weer het deftige en creatieve merk zijn dat het in de jaren 60 en 70 was. De modellen die de afgelopen drie jaar werden geïntroduceerd, kregen de handen van designliefhebbers op elkaar. Zo was er met de 508 eindelijk weer een voorname limousine, in de traditie van de 404 en 504. Vervolgens werd de spraakmakende conceptauto e-Legend gepresenteerd, een elektrische sportcoupé die knipoogde naar misschien wel de mooiste Peugeot aller tijden: de 504 Coupé. Helaas gaat die auto niet in serieproductie, maar de nieuwe 208, die dit najaar werd geïntroduceerd, onderstreept eveneens dat Peugeot de lijn van vernieuwing vasthoudt.

Dat geldt ook voor de 2008, de kleinste SUV van het merk, waarvan nu, net voor de jaarwisseling, een compleet nieuwe generatie wordt gepresenteerd. Het is een belangrijk model voor Peugeot en ook voor de Nederlandse markt. Ook hier zijn automobilisten dol op compacte SUV’s, zoals onder andere de Renault Captur heeft bewezen.

De 2008 (Peugeot zelf plakt er altijd graag het woord SUV achteraan) krijgt dus na zeven jaar eindelijk een opvolger. Die borduurt deels voort op de vorige generatie, met een grille die is volgehangen met kleine verchroomde sierdelen. De achterkant, met lichten in de vorm van de klauwen van een leeuw, lijkt dan weer op die van de grotere 3008 en 5008.

Jukebox

De motorkap van de Peugeot 2008 werd langer en horizontaler en daardoor ontstond ruimte voor een enorme grille. Die is zo groot dat je alle vinylplaten van een jukebox erin zou kunnen verstoppen. Je moet er van houden, zoveel uiterlijk vertoon. Verder hebben de Peugeot-ontwerpers duidelijk een voorkeur voor lijnen en kronkels: zelfs het achterportier van de 2008 heeft een vouw. Het maakt de vormgeving wat onrustig, maar tegelijkertijd ook heel sierlijk. Hoe dan ook, met de originaliteit en uitstraling van deze nieuwe Peugeot zit het wel snor. Hij oogt chiquer dan zijn evenknie van Opel, de Crossland X. En zelfs de Renault Captur steekt nu wat braafjes af tegen zijn landgenoot.

Hologram

Het interieur van de Peugeot 2008 is al net zo voornaam als het uiterlijk. Vooral het instrumentencluster recht voor de neus van de bestuurder, waarbij de informatie als een hologram wordt weergegeven, is een feest voor designliefhebbers. Het kleine stuur hoort inmiddels net zo bij Peugeot als een winterse weerkaart bij Gerrit Hiemstra. Het stuurt lekker, maar je moet wel even puzzelen met de afstelling van stoel en stuur, opdat de informatie op het instrumentarium niet uit je zicht verdwijnt. De afwerking van de 2008 is prachtig en als je de wat duurdere opties aan vinkt (ons advies: het audiosysteem van Focal), waan je je in een auto uit een hogere klasse.

De Peugeot 2008, sinds 2013 op de markt, is deze keer aanzienlijk gegroeid. Hij werd maar liefst 14 centimeter langer. De bagageruimte biedt nu 434 liter inhoud en dat is flink voor dit formaat auto. Voorin zit je uitstekend en achterin zit je ruimer dan in de vorige generatie. Als je 1,90 meter lang bent, heb je voldoende hoofdruimte en ook de beenruimte kan ermee door. Maar subjectief voelt het toch nog steeds een beetje krap aan. Dat komt vooral door het weinige zonlicht dat achterin doordringt: de ramen zijn smal en de hemelbekleding is in de duurste uitvoering zwart.

Comfort op z’n Frans

We gaan allereerst de weg op met de 1,2 liter benzineversies met 130 en 155 pk (allebei met drie cilinders). Bijna alles in het weggedrag van deze auto stemt tot tevredenheid. Het onderstel, dat de 2008 deelt met onder meer de Peugeot 208 en de Opel Corsa, is precies zo comfortabel als je dat wenst van een Franse auto. De motoren maken nauwelijks lawaai, maar daardoor valt wél op dat de wind rond de buitenspiegels goed hoorbaar is op hogere snelheid. De meeste versies van de 2008 hebben een handbak met zes versnellingen, alleen de duurste benzine- en dieselversies hebben een achttraps automaat. Wie zich een beetje inhoudt, kan een verbruik realiseren van rond de 1 op 18.

Over de topsnelheid zal ook niemand klagen: 198 km/u voor de 130 pk-versie, en zelfs 208 km/h voor het topmodel met 155 pk. Wie dat allemaal veel te hard vindt: er is ook een bescheidener versie met 100 pk en daarmee kun je nog altijd 188 km/u rijden.

Elektrische Peugeot 2008

Net als de 208, krijgt ook de Peugeot 2008 voor het eerst in zijn bestaan een volledig elektrische versie. Die kost 40.930 euro en kan 310 kilometer rijden op één batterijlading. Je herkent hem aan de grille, die in carrosseriekleur is gespoten. Twijfel je nog steeds of je een 2008 met stekker ziet, zoek dan naar de ‘e’-logo’s op de zijpanelen en op de achterklep. Die zijn specifiek voor de elektrische 2008.

We maken een korte testrit met deze Peugeot e-2008 en worden wederom vrolijk van de rust die van een elektrische auto uitgaat. Zet je de versnellingsbak in B (Brake), dan remt de auto uit zichzelf zodra je het gaspedaal loslaat. Het is misschien even wennen om het rempedaal niet meer te hoeven gebruiken, maar na een paar minuten weet je niet beter en vergeet je dat de e-2008 überhaupt een pedaal hééft. In mei 2020 wordt deze e-2008 in de Nederlandse showrooms verwacht.

Wie liever nog ‘gewoon’ op benzine of diesel rijdt, kan al begin 2020 naar de dealer. Neem dan wel minimaal 25.760 euro mee, voor de instapversie 1.2 PureTech, 100 pk. Daarnaast kan er gekozen wordt uit benzineversies met 130 of 155 pk. Wie wil dieselen, betaalt ten minste 27.510 euro. Dan krijg je de 1.5 BlueHDi met 100 pk. Maar ja, wie wil er tegenwoordig nog een diesel?

Volledig scherm Peugeot 2008 © © PEUGEOT

