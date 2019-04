Peugeot 206 (1998-2012): goedkoop en praktisch

Aankoopadvies Peugeot 206 (1998 - 2012)

- Controleer bij de ventilatieopeningen onder de motorkap of deze nog ‘vrij’ zijn. Vuil kan zich hier vrij makkelijk ophopen waardoor water stil komt te staan. Dit heeft tot gevolg dat er lekkages ontstaan in het interieur, met name vochtige vloermatten geven het weg.

- Bij de 1.4 motor is het zaak goed te op te letten bij het starten. Als de motor wat ‘schokt’ bij het aanslaan, kan dat duiden op versleten motorsteunen.

- Niet zozeer een mogelijk defect, maar dezelfde 1.4 motor en de viertraps automaat vormen geen goed huwelijk.

- De 206 kon geleverd worden met een groot schuifdak. De kwaliteit daarvan was niet al te best. Het kon heftig rammelen. Ook zijn lekkages niet vreemd.

- De 206 GTI heeft een uitlaat van erbarmelijke kwaliteit, hij roest erg snel weg. Vervangen voor een RVS sportuitlaat lost het probleem op.

- In het geval van de 1.6 HDI: bij deze modellen wil de turbo nog weleens dienst weigeren. Dan moeten meteen de oliepomp en andere onderdelen vervangen worden. Een prijzige ingreep.

- Bij veel modellen waren de spiegels elektrisch verstelbaar dus controleer of ze ook werken, deze weigeren geregeld dienst.

- Ook centrale deurvergrendeling komt veel voor bij een 206. Check de werking hiervan, want ook dit is een zwak punt van de auto.

- Bij diesels is het zaak even de staat van het hitteschild in kaart te brengen. Deze heeft namelijk niet het eeuwige leven en slijt naarmate de tijd vordert. Hierdoor kunnen er kleine stukjes losraken en in aanraking komen met de airco-pomp of de dynamo.

- Controleer even op roest op de achterklep, onder de achterruit. Deze zakt na verloop van tijd ietsje, waardoor deze in de lak snijdt.

- Ook eenvoudig zelf na te lopen: de tellers in het instrumentarium. De naalden blijven hangen of gaan totaal niet meer omhoog. Tevens de verlichting even controleren. Dit is in een keer te verhelpen door het complete tellerhuis te reviseren.

- Bij de driedeurs even checken bij de voorstoel of het instapmechanisme nog wel werkt. Dit is helaas niet altijd het geval.

- Van de 206 zijn er enorm veel exemplaren verkocht. Peugeot heeft gaandeweg altijd verbeteringen doorgevoerd aan de auto. Ga daarom altijd voor een zo jong mogelijk exemplaar.

- De 1.1 motor levert op papier slechts 15 pk minder dan de 1.4, maar het verschil lijkt groter te zijn. De 1.1 is echt te licht voor de 206.

Aanbod en prijzen

De 206 was jarenlang een van de meest populaire nieuw verkochte auto’s van Nederland. Toch staan er ’slechts’ een kleine 700 exemplaren te koop op AutoTrack.nl. Veel exemplaren zijn gesorteerd of zijn al bij de sloop terecht gekomen. De oudste 206’en zijn inmiddels al 21 jaar oud.

Met name de diesels zijn bijna niet meer te vinden. Verreweg de meeste exemplaren zijn voorzien van een benzinemotor. Enkele 206’en zijn uitgerust met een LPG-installatie, enkele tientallen hebben een zelfontbrander onder de kap. De meeste exemplaren zijn een reguliere hatchback. Een minderheid heeft vijf deuren, de driedeurs variant komt vaker voor. De 206 CC Cabriolet is zeer populair en tweedehands goed te vinden. Ook de 206 SW stationwagon is nog verkrijgbaar.

De Peugeot 206 is een van de goedkoopste manieren om auto te rijden tegenwoordig. Voor een paar honderd euro heb je er al eentje. Dat zijn oude, kaal uitgeruste exemplaren met een hoge kilometerstand. De duurste 206’en zijn 10 mille, dat zijn sportieve RS-modellen met weinig ervaring.

Profiel

Hoe volg je een icoon op? Met dat vraagstuk worstelde Peugeot enorm. De 205 was de redding voor het Franse merk en was gedurende de jaren 80 een absolute verkoophit voor Peugeot. Aanvankelijk was het de bedoeling om de 205 niet één, maar twee opvolgers mee te geven. Dat waren de iets kleinere 106 en de iets grotere 306. Om het zekere voor het onzekere te nemen, bleef de 205 nog even in productie.

Daaruit bleek dat het formaat van de 205 precies was wat veel mensen wilden. Ondanks dat de 106 en 306 eveneens uitstekende verkoopresultaten boekten, bleef de 205 onverminderd populair. Voor Peugeot een reden om dan toch te zorgen voor een opvolger. Die kwam er in 1998 in de vorm van de 206.

De 206 was er aanvankelijk alleen als drie- en vijfdeurs hatchback. Qua motoren werden de achtkleppers uit de 106/306 overgenomen: een 1.1 (60 pk), 1.4 (75 pk), 1.6 (90 pk) en 1.9D (70 pk) waren de opties. In 1999 voegde Peugeot zijn eerste zestienklepper toe, het betrof de 206 GTI met 138 pk. In 2001 kreeg deze gezelschap van een 206 CC, een cabriolet met hard klapdak. Deze auto was een absolute sensatie en was jarenlang de bestverkochte cabriolet van Nederland. In 2002 werd de 206 SW, een stationwagon, aan het gamma toegevoegd. Deze was eenvoudig te herkennen aan de compleet afwijkende achterkant met hoge achterlichten.

In 2003 werd de gehele range gefacelift. Omdat de 206 zo goed in de smaak viel, waren de aanpassingen voornamelijk van mechanische aard. Er kwam een nieuw topmodel in de vorm van de 206 RC, compleet met 177 pk sterke 2-liter viercilinder, 17” velgen en sportkuipen. De 206 werd in 2006 opgevolgd door de 207, maar bleef nog even in productie. In 2009 kreeg de 206 zelfs nog een facelift en naamswijziging: 206+. Deze auto viel in het gat dat was ontstaan tussen de kleine 107 en de uit de kluiten gewassen 207.