Peugeot laat zijn tanden zien met nieuwe 508

Peugeot toont lef door een coupé-achtige zakensedan te introduceren in een tijdsgewricht waar SUV’s de norm zijn. De nieuwe 508 oogt prima en rijdt uitstekend, maar is dat genoeg om de Audi A5 Sportback en VW Arteon naar de kroon te steken?

Er worden wel vaker telefoons opgestoken vanuit ons omringende auto’s. Maar dan rijden we in een Ferrari of Lamborghini. Nu zitten we in een volumemodel van Peugeot en hier, in het achterland van Monaco, zijn echt wel fotogeniekere auto’s te vinden dan deze nieuwe 508. Maar eerlijk is eerlijk, de auto smoelt goed en de felrode kleur van onze testauto staat ‘m uitstekend.

Mooi gevonden zijn de verticale lampen, die als de hoektanden van een boze leeuw naar beneden steken en die tevens dienen als richtingaanwijzer. Ook de achterzijde oogt goed, zij het dat deze iets tijdlozer en rustiger is. Peugeot wil met de 508 vooral zakelijke rijders lokken en zag daarom meer heil in een sexy ‘vierdeurs coupé’ koetswerk met lange achterklep, à la de Audi A5 Sportback en VW Arteon.

Volledig scherm © Peugeot

Maar eenmaal onderweg door de uitlopers van de Alpes Maritimes, realiseren we ons ook dat we rondrijden in een van de relieken van de auto-industrie. Want waar de Amerikanen, de Duitsers, de Japanners en zelfs de Britten ons om de oren slaan met elektrische modellen, roffelt bij ons een niet al te stille dieselmotor onder de kap en zitten we in een carrosserievariant die volgens alle voorspellingen zijn langste tijd heeft gehad. Hetzelfde geldt min of meer voor de sedanvorm, die zelfs in de middenklasse, waar de zakelijke rijder heerst, steeds vaker wordt ingeruild voor een SUV of daarvan afgeleide cross-overs. Er komt van de 508 nog wel een stationwagon, die naar verluidt zestig procent van de totale verkopen voor zijn rekening zal nemen.

Volledig scherm © Peugeot

Wat betreft vooruitgang en innovatie vormt de Franse auto-industrie een beetje het mondiale equivalent van de Galliërs, die rustig doorgaan zoals ze het altijd al deden. En als een paar vervelende EU-Romeinen zeggen dat het anders moet, worden ze – op zijn best – beleefd genegeerd. Qua vernieuwing is ook op andere gebieden bij de 508 weinig te melden. Of het moet de i-Cockpit zijn, die als voordeel biedt dat je over het stuur heen kunt kijken om je digitale instrumentarium te kunnen zien. Nadeel daarvan is het gevoelsmatig net te kleine stuur. Voorin zit je als langere bestuurder goed, maar achterin is het door de sterk aflopende daklijn wat behelpen wanneer je langer bent dan 1,80 meter.

Wat overblijft is een geslaagd ogende (zaken)sedan, die eigenlijk heel lekker rijdt. Het is stil aan boord en het onderstel voelt comfortabel aan, maar biedt toch aardig wat dynamiek. Op de bergwegen die ook het toneel vormen van de Monte Carlo Rally rijgen we met groot plezier de bochten aaneen, al moet gezegd worden dat het plezier vooral bovenkwam op de terugweg, nadat we bij de koffiestop de dieselvariant hadden verruild voor een 225 pk sterke turbo-benzinemotor.

Volledig scherm © Peugeot

De stoelen zitten goed en het uitzicht op het magnifiek vormgegeven dashboard dat door de heer Bang of Olufsen zelf lijkt ontworpen, is meer dan aangenaam. Het enige nadeel van het kleine stuur is dat je gevoelsmatig te snel instuurt. Ook helt de carrosserie iets te snel over bij kleine stuurcorrecties en de achttraps automaat voelt net iets te traag. Wel positief zijn de zeer kleine draaicirkel en de directe besturing.

Volledig scherm © Peugeot

Qua ergonomie is het soms even opletten. De centrale bedieningsunit vergt gewenning en de TomTom-navigatie is soms net te traag. Dat je de gegevens op de display voor je neus kunt projecteren, is wel weer prima. Het mooie is: alles is digitaal, zowel de tellers als het multimediasysteem met touchscreen.

De kofferbak is met 487 liter niet al te groot, maar dat volume kan worden uitgebreid tot 1.537 liter met neergeklapte achterbank. Jammer dat deze niet vanuit de kofferbak kan worden omgeklapt en dat de laadvloer niet helemaal vlak is. Een elektrisch te openen achterklep behoort weer wel tot de standaarduitrusting.

Volledig scherm © Peugeot