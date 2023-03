Plan om auto’s van wanbetalers automatisch uit te schakelen

Autofabrikanten gaan in de toekomst auto's uitschakelen wanneer klanten hun rekeningen niet betalen. Ford is het eerste bedrijf dat een patent heeft verkregen om debiteuren gek te maken - tot en met het, in de toekomst, autonoom laten wegrijden van de auto.

Openstaande betalingen zijn vervelend voor autofabrikanten. En herinneringen per post of app kunnen klanten heel gemakkelijk negeren. Ford heeft daarom onlangs een patent verkregen dat de strijd tegen de debiteur veel gemakkelijker zou kunnen maken - en tegelijkertijd de in gebreke blijvende tegenpartij het leven zuur moet maken.

Verschillende ‘esclalatiefasen’

Het patent bestaat eruit dat klanten in verschillende ‘escalatiefasen’ op de hoogte worden gebracht van hun openstaande schulden. Ford zou dit ‘over the air’ kunnen doen, zoals sommige autofabrikanten dat nu ook al doen met software-updates.

Het zou beginnen met kleine ergernissen, en er geleidelijk toe moeten leiden dat de auto nauwelijks meer kan worden bestuurd. De laatste stap zou zelfs zijn dat - op het moment dat er zelfrijdende auto's zijn - de fabrikant de volledige controle krijgt over het voertuig. Deze zou dan zelf terug kunnen rijden naar de dealer.

‘Onophoudelijk en onaangenaam geluid’

Volgens het patent moet het systeem eerst individuele functies deactiveren, zoals de gps-navigatie, het geluidssysteem of de airconditioning. Al met al zou dit een ‘bepaalde mate van ongemak’ moeten veroorzaken bij de wanbetalers. Als dat niet genoeg is, zou de auto een ‘onophoudelijk en onaangenaam geluid’ moeten gaan produceren.

Ingreep niet bij te laat betalen kleine beurt

Uiteraard gaat Ford dit middel niet direct inzetten wanneer je de factuur voor je kleine beurt na een maand nog niet hebt betaald. In de VS verstrekken veel autofabrikanten zelf leningen aan klanten voor de aanschaf van een nieuwe auto. In eerste instantie zal Ford op deze manier vooral wanbetalers aanpakken die ver achterlopen met het betalen van hun maandelijkse rente en aflossing.

