Plug-in hybrides Mercedes lijken steeds meer op elektrische auto met hulpmotor

De hype van de plug-in hybrides leek over, vooral door de tamtam rond een groot aantal elektrische modellen. Maar de autofabrikanten zien in dat er niet snel genoeg puur elektrische modellen geleverd kunnen worden én dat ze voor veel consumenten te duur zijn. Daardoor trekken ze de gemiddelde CO2 uitstoot van de overige modellen niet ver genoeg omlaag. Dat is een probleem, want vanaf 2020 mogen personenauto’s namelijk niet meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Per verkochte auto die daarboven zit dreigen voor de fabrikanten forse boetes.

En dus is de plug-in hybride helemaal terug. Sterker nog: het plug-in hybrid-offensief van Mercedes-Benz is nog maar net begonnen. De fabrikant wil zijn productaanbod in 2020 hebben uitgebreid met meer dan twintig modelvarianten. De nieuwe plug-in varianten van Mercedes zijn uiteraard zeer zuinig en stoten lokaal weinig CO2 uit, maar suf, traag of krap door de accupakketten zijn ze niet. De B 250e en een A 250e zijn voorzien van een 1.3-liter turbomotor met 160 pk. De elektromotor is geïntegreerd in achttraps automaat. Samen zijn deze goed voor 218 pk en 450 Nm koppel. In 6,7 seconden zit je al op de 100 km/u. Het eindresultaat van dit efficiënte samenspel? 33 gram C02-uitstoot per kilometer.

Volledig scherm Mercedes-Benz A-Klasse Plug-In Hybrideass Plug-In Hybrid components © Daimler AG

Ook de actieradius van de nieuwe modellen is enorm gestegen. Zozeer zelfs, dat de nieuwe plug-in hybrides meer beginnen te lijken op een elektrische auto met hulpmotor. De accu in de EQ Power A- en B-Klasse is namelijk 15.8 kWh en dat is bijzonder groot voor een plug-in hybrid. De accu geeft de A- en B-Klasse een volledig elektrische actieradius van 77 kilometer. De EQ Power GLE 350de 4MATIC kan door een accupakket van 31 kWh zelfs 106 kilometer volledig elektrisch rijden. Meer dan genoeg, aangezien de gemiddelde auto in Nederland per dag nauwelijks meer dan 30 kilometer aflegt.

We focussen ons voor dit verhaal vooral op de A 250e , aangezien dit vermoedelijk de meestverkochte plug-in variant zal zijn van de nieuwe generatie. Bij de conceptie van de A 250e had Mercedes-Benz zich ten doel gesteld dat de hybride-aandrijving op geen enkele manier ten koste mocht gaan van de binnenruimte. Gelukkig was bij het eerste ontwerp van deze derde generatie van de A-Klasse al rekening gehouden met alternatieve energiebronnen. De brandstoftank kon daarom onder de bagageruimte geplaatst worden en de accu's liggen onder de achterbank, waarmee het zwaartepunt laag komt te liggen, iets wat de rijeigenschappen ten goede komt.

Volledig scherm Mercedes-Benz Plug-in-Hybride A 250e uch kombiniert 1,5-1,4 l/100 km, Stromverbrauch kombiniert 15,0-14,8 kWh/100 km*, elektrische Reichweite 74 km, CO2 Emissionen kombiniert 34-33 g/kmMercedes-Benz Plug-in-Hybrid A 250 e;Combined fuel consumption 1.5-1.4 l/100 km, combined CO2 emissions 34-33 g/km, combined electrical consumption 15.0-14.8 kWh/100 km* © Daimler AG

Om te zorgen dat er overal zo snel mogelijk geladen kan worden, kan de A-Klasse thuis (2.3 kW, 10 A) of aan een publiek laadpunt (7.4 kW, 16 A) opladen, maar ook aan snelladers (24 kW, 60 A). Dat laatste is standaard voor een elektrische auto, maar ongebruikelijk voor een hybride. Mercedes-Benz is er desondanks niet helemaal in geslaagd om van de A 250e een compleet compromisloze auto te maken, want de laadvloer ligt 25 mm hoger dan in een gewone A-Klasse en dat betekent een fractie minder bagageruimte.

Ondanks alle technische aanpassingen oogt de A-Klasse als alle andere modellen. Aan de binnenzijde zien we twee grote beeldschermen voor de bediening van MBUX (Mercedes-Benz User Experience) - een audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat tevens dienst doet als persoonlijke assistent, die na het roepen van ‘Hey Mercedes’ allerlei gesproken opdrachten kan uitvoeren. het interieur van de A-Klasse behoort sowieso al tot de beste en mooiste in zijn klasse en dat geldt dus ook voor de A 250e.

Volledig scherm Mercedes A 250e © Daimler AG

De A 250e rijdt als een gewone A-Klasse, maar dan stil. De elektromotor zorgt voor een soepele en snelle acceleratie. Tot 140 km/u rijden deze plug-in hybrids volledig elektrisch. Daarna werken de elektromotor en 1,3-liter turbomotor naadloos samen. Via het MBUX-systeem kun je kiezen uit verschillende rijmodi. De comfortmodus zorgt voor een prettige rijervaring, waarbij de nadruk op elektrisch rijden ligt. In de sportmodus reageert de auto snel en sportief.

Via pedalen achter het stuur valt de mate van regeneratief remmen in te stellen. Op het meest krachtige niveau is one peddle driving mogelijk. Dat betekent dat wanneer het gaspedaal losgelaten wordt de auto helemaal afremt tot hij stilstaat. Daarbij geldt: sterker inhouden is meer energie terugwinnen tijdens het afremmen. De A-Klasse is in comfort-modus stiller en soepelerer dan iedere andere uitvoering, maar in de sportieve modus is de auto ronduit snel. Van het extra gewicht van de accu is in het weggedrag weinig merkbaar en daardoor leent de A250e zich prima voor een dynamische rijstijl.

Volledig scherm GLE de 4MATIC © Daimler AG

We reden ook kort met de 320 pk sterke Mercedes GLE de 4Matic, die is voorzien van een hybride aandrijflijn met een dieselmotor. De elektrische actieradius bedraagt 99 kilometer dankzij een accucapaciteit van 31,2 kWh. Met alleen de elektromotor haalt de Mercedes GLE de 4Matic een topsnelheid van 160 km/h en de maximale acceleratie van 0-100 km/u bedraagt 6,8 seconden. De topsnelheid is met beide ingeschakelde motoren 210 km/u. Bij DC-laadstations kan de accu in circa 20 minuten tot 80 procent worden opgeladen. Tot 100 procent kost een halfuur. Extra voordeel: de GLE de 4Matic mag een aanhanger van maximaal 3.500 kilo trekken.

Volledig scherm Plug-in hybrides Mercedes GL en GLC: grote SUV's, kleine slokjes © Daimler AG

De Mercedes GLC 300 e4Matic met een benzinemotor en elektromotor is geen kampioen actieradius. Zijn systeemvermogen is weliswaar 235 pk en de trekkracht bedraagt 700 Newtonmeter, maar zijn rijbereik van zo’n 40 kilometer elektrisch is weinig indrukwekkend. De GLC 300 e 4Matic accelereert van 0-100 km/u in 5,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 230 km/h. In de elektromodus is dat 130 km/u. De GLC 350e 4Matic heeft nog steeds een fatsoenlijke bagageruimte (395-1445 l) en een vlakke laadvloer. Ter vergelijking: in niet-hybride GLC’s kun je 550 tot 1600 liter bagage meenemen.