Poetin kiest voor Rolls-kloon met Porsche-motor

De Russische presidentiële limo-ontwikkeling onder de codenaam 'Project Kortezh' heeft net zijn crashtests doorstaan, wat betekent dat de auto zijn officiële debuut al in mei kan maken. De nieuwe luxe limousine van Vladimir Poetin is samen met Porsche en Bosch ontwikkeld. Opdrachtgever is het in Moskou gevestigde bedrijf NAMI. De staatsauto wordt de eerste van een grote familie lokaal gefabriceerde SUV’s, trucks en luxe voertuigen.