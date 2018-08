Poetin-logica: gepantserde motorfiets-escorte

Wanneer je een motorfiets wilt uitschakelen, lijkt het ons nogal omslachtig om te proberen een kogel door het motorblok te jagen. Een kogel door de berijder jagen is vaak effectiever. Toch denkt Vladimir Poetin ogenschijnlijk dat de motor zelf de zwakke schakel is, want hij presenteert nu met trots zijn gepantserde Cortege-motorfietsen: duister ogende Harley Davidson klonen, die zo gebruikt konden zijn in de Terminator films met Arnold Schwarzenegger.