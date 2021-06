Politie haalt bijna compleet elftal uit Skoda

,,We verwachten altijd het onverwachte”, zegt de politie van North Yorkshire. Maar niemand had dit kunnen bedenken toen een Skoda Octavia werd gedwongen te stoppen. Dat gebeurde in het plaatsje Malton in het Engelse graafschap North Yorkshire en de beelden hebben veel weg van een circusact.

Slachtoffers van zware crash in Californië waren net VS binnengesmokkeld via gat in grens

De agenten hielden de auto aan omdat de auto licht beschadigd was. Als ze naar binnen kijken, zeggen ze tegen de bestuurder dat hij onmiddellijk uit moet stappen. Dan stapt ook de passagier uit en begint de video. In totaal zijn er negen mensen aan boord.

Maar dat is nog niet alles. Uiteindelijk blijkt dat de auto niet verzekerd is en dat twee autodeuren niet meer geopend kunnen worden. Daarnaast is een van de voorbanden tot op de draad versleten. De agenten besluiten de auto in beslag te nemen, waardoor de negen personen per taxi verder moeten reizen. Volgens de agenten liepen de inzittenden, waarvan bijna niemand een gordel droeg, groot gevaar bij een eventuele aanrijding.