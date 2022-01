Politie haalt 'rijdende vuilnisbak' van de weg

De eigenaar van de auto heeft kennelijk een hekel aan opruimen, want de kofferbak en achterbank van zijn auto barstten volgens de politie bijna uit hun voegen door de grote hoeveelheid rotzooi. Ook de passagiersstoel was bezaaid met troep en zelfs de voetenruimte van de bestuurdersstoel was volledig bedekt met vuilnis.

Ongebruikelijke houding

De auto werd opgemerkt door de agenten vanwege de ongebruikelijke houding van de bestuurder. Hij zat heel dicht bij het stuur, aldus een politiewoordvoerder. De reden hiervoor werd al snel duidelijk. De auto was dermate vervuild dat de man er bijna niet in kon zitten. Omdat er ook verschillende voorwerpen in de voetenruimte van de bestuurdersstoel lagen, hadden deze onder het rempedaal terecht kunnen komen.

Niet gekeurd

,,Dit kan de remweg vertragen, zeker in een gevaarlijke situatie”, aldus de politiewoordvoerder. Ook was de auto al geruime tijd niet gekeurd. De man kreeg een deadline om zijn auto grondig te reinigen. De overtredingen van de man zijn doorgegeven aan de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het is niet bekend of hij ook een bekeuring kreeg.

