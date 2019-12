Politie in Mexicaanse stad gaat rijden met 15 Tesla Cybertrucks

Adrián Esper Cárdenas, de burgemeester van de stad Ciudad Valles, kondigde de aankoop trots aan tijdens een persconferentie. In totaal spendeert de stad met zo’n 120.000 inwoners 21 miljoen Mexicaanse pesos aan de voertuigen, omgerekend bijna 1 miljoen euro.

,,Een aankoop met gezond verstand”, verkondigde de burgemeester. ,,Want alleen al omdat er geen brandstof nodig is, kan je met de Cybertrucks 24 miljoen pesos per jaar besparen.”



Tijdens de persconferentie toonde Cárdenas enkele beelden van hoe de Tesla’s eruit zullen zien, nadat ze zijn voorzien van zwaailichten en de logo’s van de politie en gemeente.