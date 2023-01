Politie: meer verkeersongevallen met slachtoffers in 2022

,,Er zijn natuurlijk dit jaar meer verkeersongelukken ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021. Toen waren er minder ongelukken omdat er minder verkeer op de weg was. Maar ook vergeleken met 2019 zijn er meer verkeersslachtoffers (57 ongevallen met minsten één gewonde meer, red.). Dat is een zorgelijke trend”, aldus Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf .

Hoewel de cijfers nog niet compleet zijn, ziet de politie wel al dat er afgelopen jaren beduidend meer ongelukken zijn met elektrische fietsen, met name waar ouderen bij zijn betrokken. Verder waren er afgelopen jaar meer ongelukken in de avonduren dan in de ochtend. Te hard rijden, bellen achter het stuur en bestuurders onder invloed van drank en drugs staan nog altijd in de top 5 van verkeersongelukken. Desondanks is het aantal dodelijke slachtoffers lager dan voorgaande jaren, namelijk 578. In 2019 vielen 661 verkeersdoden. In 2020 en 2021 waren dat er 610 en 582.