Politie plukt 118 auto's van de weg tijdens speciale ‘patserbakcontrole’

Een onopvallende politiewagen scande voertuigen in de omgeving met een zogeheten ANPR-camera (Automatic Number Plate Recognition). ,,Zij krijgen een ‘hit’ zodra er iets met een voertuig of eigenaar aan de hand is”, legt calamiteitensite District8 uit. De bestuurders werden vervolgens door agenten op motoren naar de controleplaats gebracht.

Röntgenapparaat

Vooral duurdere auto’s en de bestuurders daarvan werden onderworpen aan een nadere controle. ,,Een aantal mensen van de RDW en Douane waren aanwezig om de technische staat van het voertuig en inhoud te controleren.” Ook reed er een wagen van de douane, die beschikt over een röntgenapparaat, rond de voertuigen om te kijken of er eventuele verborgen ruimtes in het voertuig aanwezig waren.

Wapenvergunning

In een auto bleken twee jachtgeweren te liggen. ,,Na controles bleek dat alles in orde was en de personen in het bezit zijn van een wapenvergunning.” Bij een andere bestuurder troffen de agenten de nodige hoeveelheid namaak-parfum, de flesjes zijn in beslaggenomen voor nader onderzoek. In totaal werden er tijdens de actie 29 processen-verbaal uitgeschreven voor verschillende overtredingen, waaronder verkeersovertredingen.