Politie plukt snelheidsmaniak na spectaculaire achtervolging door polder van schuurdak in Groningen

Verkeersagenten wilden de auto op de A6 aan de kant zetten in verband met meerdere snelheidsovertredingen, toen de bestuurder er ter hoogte van Lelystad ineens vandoor ging. Er volgde een spectaculaire achtervolging dwars door de Noordoostpolder.

Lees ook PREMIUM Minister Bas van ‘t Wout is niet de enige politicus aan het Binnenhof die overspannen thuis zit

Bloedgang

Op beelden die de politie deelde van de achtervolging, is te zien dat de man met een snelheid van bijna 200 kilometer per uur op de bumper kleeft van een politieauto en daarna met een bloedgang probeert te ontkomen door een andere auto via de vluchtstrook in te halen.

De achtervolging voerde politieauto’s meer dan 100 kilometer dwars door Friesland en eindigde in het Groningse Marum. Hierbij werd het verkeersteam van Politie Midden-Nederland geassisteerd door collega’s van Urk, Noord-Nederland en Friesland.

Gronings schuurdak

De verdachte vluchtte in Marum uiteindelijk rennend uit zijn auto. Mede dankzij een getuige kon de politie hem daar van het dak van een schuur plukken.

De man beschikte niet over een geldig rijbewijs en bleek daarvoor al twee keer eerder te zijn gepakt. De verkeersofficier zal in de straf meewegen dat de man hiervoor al was veroordeeld met een voorwaardelijke straf.

De geregistreerde snelheidsovertreding is door de verkeerspolitie vastgesteld op een gemiddelde van 189 kilometer per uur over een afstand van bijna 95 kilometer.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.