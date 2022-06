Politie plukt zeven snelheidsduivels van A28: met ruim 160 km/u onderweg naar auto-evenement

Ook drie andere automobilisten, die met snelheden van tussen de 160 en 170 kilometer per uur over de weg scheurden, mochten hun rijbewijzen afstaan. Zij kunnen eveneens binnenkort een gepeperde rekening verwachten. De zeven snelheidsduivels hadden één ding met elkaar gemeen. Ze waren onderweg naar een auto-evenement in Assen.

Eén bestuurder, drie boetes

Ook een 23-jarige man sprong bij de politieagenten in het oog. Hij was niet onderweg naar Assen, maar schuwde het stevig intrappen van het gaspedaal ook zeker niet. Hij vloog met 160 kilometer per uur over de A28 bij Zwolle. Alsof dat nog niet genoeg was negeerde hij drie rode kruizen bij het inhalen, gaf hij geen richting aan én droeg hij geen gordel.