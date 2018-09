Politie Schotland: burgers mogen snelheidsovertreders flitsen

Met een terugtredende overheid in het achterhoofd, klinkt het plan van de politie in Schotland niet eens zo heel erg raar. De plaatselijke hermandad heeft namelijk plannen om een zogeheten Community Speedwatch op te richten. Buurtbewoners kunnen dan zelf een lasergun of radarapparaat en bijhorend materieel aanschaffen. Na een korte training worden ze vervolgens bevoegd geacht om snelheidsovertreders te signaleren.

Vervolgens mogen ze de kentekens van de auto's doorgeven aan de autoriteiten, inclusief de gereden snelheid. Die zal dan op haar beurt in eerste instantie een brief schrijven richten aan de snelheidsduivels in kwestie. Een boete volgt niet direct, wel een kennisgeving dat ze gesignaleerd zijn met een bepaalde snelheid, gevolgd door de mededeling dat ze beter in het vervolg de snelheidslimiet kunnen respecteren.