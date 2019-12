Poolexpeditie met de elektrische Porsche Taycan 4S

VIDEONa de onlangs gelanceerde Porsche Taycan Turbo en Turbo S kunnen we nu kennismaken met de 4S. Minder vermogen en dus goedkoper geprijsd, maar daarom níet minder indrukwekkend. Dat blijkt als we de nieuwste versie van de elektrische Taycan rijden rond de bitterkoude Poolcirkel.

Porsche hanteert het kunstje al decennia lang: de Duitse sportautofabrikant introduceert een model, vervolgens verschijnt daar enige tijd later een extra variant van. En die introductiemodus blijft Porsche dan volhouden tot de levenscyclus van het model ten einde raakt. Waarna het riedeltje weer van voor af aan start, met een nieuw model.

Terwijl Porsche het eerste exemplaar van de Taycan Turbo of Turbo S nog niet eens bij een klant heeft afgeleverd, ontstaat er nu alweer extra keus. En daar blijft het niet bij. Eind 2020 komt Porsche met een Taycan zonder toevoeging. De specificaties van deze instap-Taycan maakt de Duitse autofabrikant nog niet bekend, maar zal nóg goedkoper worden.

Eerst maar eens de dure versies verkopen. Hoewel er een kleine kink in de kabel is ontstaan. In de volledig nieuwe fabriek in het Duitse Zuffenhausen loopt alles bepaald nog niet op rolletjes; zodoende is de productie met zo’n acht weken uitgesteld. Dit heeft ook consequenties voor de levering in Nederland, al kan de Porsche-importeur niet exact aangeven hoeveel vertraging er is.

Misselijk

De Taycan Turbo en Turbo S hebben respectievelijk 680 en 760 pk. Een hoeveelheid vermogen die het op papier goed doet, tijdens een gesprek op een verjaardag trouwens ook, maar waar je in de praktijk, bij vol accelereren, jezelf en andere inzittenden flink misselijk mee kunt rijden. En de Taycan 4S weet met 530 pk nog steeds te imponeren. Porsche heeft de reductie van het vermogen gerealiseerd door een minder sterke en qua formaat kleinere elektromotor tussen de achterwielen toe te passen.

Overigens ging de bagageruimte achterin (368 liter inhoud) door het gebruik van de compactere motor er niet op vooruit. De elektromotor die de voorwielen aandrijft, is van exact hetzelfde type als Porsche in de Turbo (S) levert. Veel onderscheid in de technische hardware is er eigenlijk niet tussen de Turbo (S) en de 4S. En da’s best vreemd, gezien het prijsverschil van ongeveer tachtig mille tussen de Turbo S en de 4S.

Minder extreem

Het uiterlijk van de 4S is ietwat minder extreem. De wielen zijn geen 21 inch, maar ‘slechts’ 19 inch en de dominant gevormde voorbumper/spoiler is ingewisseld voor een wat meer ingetogen exemplaar. Smaken verschillen, maar de 4S lijkt een wat meer houdbaar design te hebben.

Een ander significant verschil is het formaat accu. Porsche levert standaard in een 4S een 79,2 kWh accu, terwijl de twee zogenaamde Turbo’s 93,4 kWh aan energieopslag bij zich hebben. Dat zie je terug in de reikwijdte. Komt een Turbo 450 kilometer ver op een volle accu, volgens de recent ingevoerde WLTP-meetmethode. In een 4S op 79,2 kWh moet je even voor de 407 kilometer echt een laadpunt opzoeken.

Je kunt je al afvragen wat je in die idioot snelle, en tamelijk kostbare Turbo of Turbo S te zoeken hebt, maar de wetenschap dat de 4S eveneens met de Performance Battery Plus accu is uit te rusten, maakt het voor de hand liggend dat dit de best verkopende Taycan in Nederland wordt. Een 4S met de optionele 93,4 kWh accu komt 462 kilometer ver, en is daarmee de Taycan met de beste actieradius. De optionele Performance Battery Plus kost bij de Taycan 4S 6886 euro extra. Een aanrader, al was het maar omdat je de meerprijs bij wederverkoop vermoedelijk volledig krijgt uitbetaald.

Vrieskou

Porsche lanceert de Taycan 4S op het Ice Experience Center nabij het boven de Poolcirkel gelegen Finse Kittulä. Enerzijds omdat deze enorme speeltuin voor liefhebbers van ‘autorijden onder moeilijke omstandigheden’ mooie plaatjes oplevert, anderzijds omdat Porsche graag bewijst dat de elektrische Taycan ook in Arctische vrieskou uitstekend presteert. Bekend is het gegeven dat accu’s en batterijen een hekel hebben aan kou, en zeker aan vrieskou. Misschien herken je het van een skivakantie waar je smartphone halverwege de dag al een lege batterij had.

Porsche, maar ook andere fabrikanten van elektrische auto’s, ondervangen dit probleem door de accu’s van intelligente koeling en verwarming te voorzien. Middels een thermisch systeem blijft de temperatuur van de accu altijd zo rond de 28 graden. Dat is de ultieme bedrijfstemperatuur van de energieopslag in de Taycan. Is de Porsche aangesloten op een laadpunt, dan heeft deze voorkoeling of het voorverwarmen geen invloed op de inhoud van de accu. De instelling van de temperatuur kun je automatiseren, maar ook handmatig activeren met de door Porsche geleverde smartphone-app die de automobilist in staat stelt met zijn Porsche te communiceren.

Tesla

Met zijn prijs van 109.900 euro concurreert de Taycan 4S met de dikste uitvoering van de Tesla Model S, de Performance. Op het gebied van efficiëntie, kracht, accu-inhoud en actieradius legt de Taycan 4S het af tegen de Model S. Tesla is meester in het bouwen van efficiënt rijdende elektrische auto’s. Als je een beetje je best doet, scoor je in een Model S een verbruik van 20 kWh per 100 kilometer afstand. Gedurende een kleine 200 kilometer lange rit door het prachtige winterlandschap van Lapland, haalden wij 26,2 kWh per 100 kilometer, waarbij de snelheid, mede vanwege de winterse omstandigheden, amper boven de 80 km/h uit kwam. Vermeld moet worden dat de Taycan’s uiteraard op winterbanden rolden, hetgeen het verbruik zomaar met zo’n tien procent negatief beïnvloedt. En de wegen waren vol ijs en sneeuw, ook dat veroorzaakt extra rolweerstand.

Los van de vertraging die de productie van de Taycan heeft opgelopen, gaat de uitlevering, begin 2020, van de 4S gelijk op met die van de twee Turbo’s. Van de honderden bestellingen in Nederland, is bij ongeveer de helft de keus gevallen op de 4S. Let wel, consumenten hebben nog niet de kans gehad met een Taycan te rijden. Toch hoef je niet bezorgd te zijn, als je je handtekening onder het contract van een Taycan 4S hebt gezet. Zeker met de optionele grotere accu heb je een elektrische sportsedan van bijzonder goede bouwkwaliteit met een acceptabel rijbereik. En die aanvoelt als een echte Porsche, met de daarbij behorende rijdynamiek en beleving.

Volledig scherm Porsche Taycan 4S © Porsche

