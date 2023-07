Porsche had bijna een van deze vijf 'bijzondere’ logo’s op de motorkap gehad

Het had weinig gescheeld of de drang om te moderniseren aan het begin van de jaren 60 had een compleet nieuw Porsche-logo opgeleverd. Het meest extreme voorstel lijkt misschien nog wel het meest op het hoofd van een robot in een moderne Transformer -film.

Het Porsche-embleem behoort tot de beroemdste ontwerpen in de autogeschiedenis, en elk detail heeft een betekenis. Toch was het begin jaren 60 onderwerp van kritiek, omdat het geen eenvoudig logo is. In de jaren 50 was printen in kleur nog erg duur, en ook nogal ingewikkeld. Niet elke drukker beschikte over geschikte machines en daarom was het vaak lastig om een ​​duidelijke, scherpe afbeelding te maken. En in zwart-wit verwerd het logo al snel tot een grijze vlek.

Hanns Lohrer

In 1961 schreven verkoopmanagers en de dealerorganisatie daarom aan Porsche en zijn hoofd reclame, Hermann Lapper, dat ‘de verschillende kleuren en vele details als geheel geen samenhangend visueel effect hadden in het wegverkeer’. De Mercedes-ster en het VW-logo waren volgens hen wel voorbeelden van goed design. En dus werd opdracht gegeven aan kunstenaar Hanns Lohrer om verschillende ontwerpen voor een nieuw logo te maken. Hij was in de jaren 50 en 60 verantwoordelijk voor veel invloedrijke affiches en advertenties bij Porsche.

Als eerste op de Porsche 911

Het nieuwe Porsche-logo zou voor het eerst worden gelanceerd op de 911, die de Porsche 356 opvolgde, maar uiteindelijk kwam daar niets van terecht. Vermoedelijk werd besloten dat het logo, dat sinds 1952 in gebruik was, al te ingeburgerd was om een plotselinge koerswijziging te rechtvaardigen. En dus staat op nieuwe Porsches nog altijd een doorontwikkelde versie van het logo dat ontwerper Franz Xaver Reimspieß creëerde in 1952: een steigerend paard, ontleend aan het wapen van de stad Stuttgart binnen de contouren van een gouden schild.

Logo wel opgefrist

Dit jaar werd het logo nog eens onder handen genomen. Porsche heeft naar eigen zeggen drie jaar gewerkt aan het vernieuwde logo, dat is opgefrist ter ere van de 75ste verjaardag van het sportwagenmerk. Toch moet je goed kijken om de verschillen met het uit 2008 daterende design te zien. Het logo is wat platter, het paardje oogt wat scherper en de benaming Stuttgart keert terug en de kleur rood krijgt een honingraatreliëf. Het nieuwe embleem zal voor het eerst te zien zijn op de nieuwe Porsche Panamera, die in september wordt onthuld tijdens de IAA in München.

Volledig scherm Een van deze vijf voorstellen had nu op alle moderne Porsches moeten zitten als de plannen waren doorgegaan. © Porsche Archief