Porsche moet gemanipuleerde diesel-Cayenne terugnemen

In dit specifieke geval gaat het om een ​​Porsche Cayenne Diesel met Euro 6 zescilinder motor en een vermogen van 262 pk. Volgens documenten in bezit van de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung had een vrouw geëist dat Porsche haar auto (gebouwd in 2014) zou terugnemen en dat de aankoopprijs zou worden terugbetaald minus een redelijke vergoeding voor het gebruik.

De rechters in Stuttgart waren het met de vrouw eens. Porsche had volgens hen een ontoelaatbaar manipulatie-instrument in het voertuig geïnstalleerd en zodoende immoreel gehandeld. Voor de eigenaresse van de auto bestond daardoor het risico dat het Kraftfahrtbundesamt de auto zou verbieden om op de openbare weg te rijden. Volgens de rechtbank is de schadevergoeding het gevolg van de veronderstelling dat de klager het voertuig niet zou hebben gekocht als zij daarvan op de hoogte was geweest.