Porsche stopt als eerste Duitse merk definitief met de dieselmotor

,,Porsche zal er in de toekomst geen dieselvarianten meer leveren", zei Oliver Blume, topman van Porsche, in een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag. Porsche wil zich in de toekomst concentreren op wat het volgens Blume goed kan. ,,Dat is het bouwen van emotionele, krachtige benzine- en hybride-auto's. Vanaf 2019 zullen daar puur elektrische voertuigen aan worden toegevoegd."