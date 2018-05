Proefproject België: zwarte doos voor verkeersmaniak

Die straf zou worden aangeboden in plaats van de intrekking van het rijbewijs. De snelheidsduivel zou wel voor de kosten (250 euro) en de installatie moeten opdraaien. De bedoeling is om recidivisten te dwingen om hun gedrag aan te passen en de verkeersregels beter te respecteren.

Eén jaar

Deze zomer wordt een proefproject opgestart. Het zou kunnen uitmonden in een nieuw soort sanctie in de plaats van een boete of een intrekking van het rijbewijs. De overtreder zal ook een preventieprogramma moeten volgen. De zwarte doos zou minstens minstens een jaar in de auto moeten blijven zitten.